Evento teve programação cultural gratuita, iluminação especial, Casa do Papai Noel, Feira do Artesanato e Gastronomia, fortalecendo o convívio comunitário

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, encerrou no último domingo (14/12) o Natal na Praça 2025. O evento, que transformou a Praça Central José Gazzetta em um ponto de encontro da família novaodessense, recebeu um público de mais 5 mil pessoas em dois finais de semana de programação.

Apesar do cancelamento do sábado (13) devido às chuvas intensas, o domingo de encerramento foi marcado por uma grande festa. Sob o tema “Vibrar + Música”, o palco principal apresentou uma sequência de atrações que encantou o público durante a tarde. A abertura foi feita pela Banda Sinfônica Municipal, acompanhada pela DJ Mazira, seguida pelos sets dos DJs Viny Blanco e André Luchi. À noite, as apresentações seguiram com o grupo Ciaventre Cigano, o Coral Colorindo a Mente, o cover artístico Bruno Jackson, o Grupo de Ginástica da professora Bruna Lombardi e a Escola de Música Lucas Costa.

“Foi um evento lindo, que cumpriu seu papel de levar alegria, cultura e o verdadeiro espírito de Natal para nossa comunidade. Agradecemos a cada cidadão que prestigiou, a todos os artistas, servidores e colaboradores que trabalharam para que esse sonho se realizasse. Nova Odessa merece celebrações como esta”, declarou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Primeiro final de semana

O Natal na Praça começou no fim de semana anterior (06 e 07/12), atraindo cerca de 3 mil pessoas. Na abertura, os destaques foram a inauguração da iluminação natalina e da Casa do Papai Noel, que se tornaram cenários para inúmeras fotos de família. O público também pode desfrutar de variadas opções gastronômicas nos food trucks e da Feira de Artesanato, valorizando comerciantes locais.

O palco recebeu apresentações do Colégio Network, o espetáculo infantil “A Menina e o Porco Chicó – Um Natal Saudável”, o Coral e o Grupo de Dança da Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade, e a Banda Sinfônica Municipal. No domingo, as apresentações continuaram com o Colégio Network, o Colégio Castelinho e o show de Alê Pachelli.

Horário especial do comércio

A Prefeitura lembra que, paralelamente às festividades, o horário especial de funcionamento do comércio de rua segue em vigor até o início de janeiro, facilitando as compras de fim de ano e movimentando a economia local. Confira: de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; no sábado (20/12), das 9h às 18h, no domingo (21/12), das 9h às 15h; na quarta-feira (24/12), véspera de Natal, das 9h às 16h; na sexta-feira (26/12), após o Natal, das 9h às 18h; na quarta-feira (31/12), véspera de Ano Novo, das 9h às 13h; e na sexta-feira (02/01), após o Ano Novo, das 9h às 18h.