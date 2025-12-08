Natal Sustentável de Hortolândia reúne cerca de 3 mil pessoas na abertura
Programação festiva da Prefeitura, no Pq. Irmã Dorothy e no Observatório Ambiental, vai até o dia 20 de dezembro
Leia + sobre diversão e arte
Já é Natal, em Hortolândia. Aproximadamente três mil pessoas passaram pelo Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, e pelo OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago II, neste final de semana, durante a abertura oficial da programação festiva da Prefeitura. Os dados são da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, responsável por organizar o Natal Sustentável nos dois espaços públicos.
Os visitantes puderam curtir a “chuva de neve”, apreciar a linda decoração natalina feita à base de objetos reaproveitados e materiais recicláveis, tirar fotos com o Papai Noel e ainda acompanhar as apresentações musicais de grupos do CEMMH (Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia), da Secretaria de Cultura, como a Banda Municipal, o Vibrasax, Quinteto Cultura e Arco Brasil, além da dupla Chico Amado e Adilson.
A dona de casa Creuza Silva Lacerda, moradora do Jd. Nova Hortolândia, trouxe os netos para conferir, na sexta-feira (05/12), a abertura da festa no Parque “Irmã Dorothy Stang”, já na nona edição. “Está maravilhoso! Meus netos adoraram”, afirmou ela, que já havia participado do Natal Sustentável no Parque antes.
Família
Assim como fez nos anos anteriores, Cleriston Souza Oliveira, morador do Jd. Sumarezinho, veio curtir o Natal Sustentável do Pq. Dorothy em 2025. “Eu gostei. Semana que vem estaremos de volta e vamos chamar mais pessoas da família para conferir a decoração de Hortolândia!”, comentou ele, ao lado da esposa e da filha.
O prefeito José Nazareno Zezé Gomes também participou da abertura dos festejos e convidou a população de Hortolândia a celebrar o clima de fraternidade e paz, característicos das festas de final de ano. “Que esse período tão especial do ano inspire mais atitudes sustentáveis, união entre as famílias e a certeza de que o futuro que queremos começa nas pequenas escolhas de hoje. Sejam todos muito bem-vindos! Vamos juntos celebrar a magia do Natal e a força da transformação que já está acontecendo na nossa cidade”, convidou Zezé Gomes.
Trem Iluminado
No dia 16/12, uma terça-feira, às 19h, a festa “Rumo ao Natal 2025 – Trem Iluminado em Hortolândia” será no Museu Municipal “Estação Jacuba”, na Rua Rosa Maestrello, 2, na Vila São Francisco. Haverá “food trucks” e atração musical gratuita, além da passagem do trem iluminado.
Confira abaixo a Programação Cultural para o Natal Sustentável da Prefeitura:
De 5 a 20/12
9º Natal Sustentável no Pq. Dorothy
(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)
Abertura: 5/12, às 19h
Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h
Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h
Local: Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”
Rua Manoel Antônio da Silva, 415 | Jardim Nossa Senhora de Fátima
Classificação: Livre, Espaço acessível
Apresentações Culturais
21h | Arco Brasil
13/12 (sábado)
19h | Chico Amado e Adilson
21h | Madeira Brasil
14/12 (domingo)
19h | Arco Brasil
21h | Vibrasax
19/12 (sexta-feira)
20h | Banda Municipal de Hortolândia
20/12 (sexta-feira)
20h | Quinteto Cultura
De 6 a 20/12
3º Natal Sustentável no OAPE
(Decoração natalina, food trucks, Papai Noel e chuva de neve)
Abertura: 6/12, às 19h
Domingo a Quinta-feira, das 14h às 22h
Sexta-feira e Sábado, das 14h às 23h
Local: Observatório Ambiental Parque Escola
Rua Bolívia, 290 | Jardim Santa Clara do Lago II
Classificação: Livre, Espaço acessível
Apresentações Culturais
13/12 (sábado)
19h | Cantata de Natal com Coral da UNASP
21h | Cantata de Natal com Coral da Igreja Batista “Boas Novas”
14/12 (domingo)
19h | Madeira Brasil
21h | Arco Brasil
19/12 (sexta-feira)
20h | Vibrasax
20/12 (sábado)
19h | Chico Amado e Adilson
21h | Vibrasax
Dia: 16/12 (terça-feira)
Horário: 19h
Rumo ao Natal 2025 – Trem Iluminado em Hortolândia
-Apresentação do Quinteto Cultura
-Food trucks
Local: Museu Municipal “Estação Jacuba
Rua Rosa Maestrello, 2 | Vila São Francisco
Classificação indicativa: Livre
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP