A advogada Nathália Brisola faz parte do time Ceagesp

desde junho. O órgão é comandado pelo governo federal e a troca de presidente trouxe para o PT e aliados a gestão local. A americanense deixou a prefeitura de Hortolândia e foi ocupar posto importante na central de abastecimento mais importante do país.

Carismática e filha do ex-deputado de Americana Antonio Mentor, Nathalia já foi cotada e convidada a participar de eleições na cidade, mas prefere ficar nos bastidores da política.

Além do trabalho no serviço público, NB disse ao NM que segue advogando em causas envolvendo agentes públicos.

“Atuar com compliance, lei geral de proteção de dados e ouvidoria, na esfera federal, tem sido uma contribuição que há muito eu queria oferecer. Eu recebi o convite da CEAGESP como um presente em meus 23 anos de advocacia”, disse ao NM.

Antes de ir para São Paulo (onde fica o novo trabalho), Nathália foi cotada para ir trabalhar na capital federal, mas preferiu ficar no Estado.

