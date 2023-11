No fluxo- A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou um requerimento

na secretaria da Câmara Municipal solicitando informações da prefeitura sobre a quantidade de usuários da Rodoviária e do Terminal Metropolitano de Americana.

No documento, a parlamentar explica que o objetivo do pedido é acompanhar as ações do Poder Executivo na área de mobilidade urbana. “Essas informações são fundamentais para compreender o fluxo de pessoas na cidade e para planejar adequadamente as políticas de transporte público e infraestrutura”, aponta a vereadora.

Leia + sobre política regional

A autora pede dados sobre o número diário de pessoas que utilizam os terminais; sobre a variação desses números ao longo da semana e nos finais de semana; e informações sobre as medidas de segurança e conforto implementadas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária de terça-feira, dia 21, e será encaminhado à prefeitura para resposta.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP