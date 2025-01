Nazis do interior fazem vídeo e apagam redes

O vídeo foi postado em um perfil que indica ser de humorismo, mas o tema do neonazismo passou a ser debatido depois de saudação de um dos homens fortes do governo Trump nos Estados Unidos Elon Musk.

Os perfis marcados no vídeo estariam sendo apagados depois de denúncias ao ministério público de São Paulo e na Assembleia Legislativa.

Um bom seguro de viagem pode ser a solução para se prevenir de inconvenientes com despesas médicas e hospitalares no exterior

Nos Estados Unidos, adoecer pode ser sinônimo de revés financeiro, dependendo da gravidade da doença e do tratamento necessário. Com um sistema de saúde privado, a maioria das pessoas necessita de um plano de saúde para custear despesas médicas, evitando que isso interfira no orçamento.

Sendo assim, o custo dos cuidados médicos e dos medicamentos pode ser muito elevado, especialmente para estrangeiros desprevenidos e sem cobertura adequada durante as viagens. O valor pode superar o das passagens aéreas, alerta a empresa Real Seguro Viagem. Enquanto a passagem mais barata de ida e volta para o país, no mês de novembro, foi de R$ 2.139 (Skyscanner), o valor de uma simples consulta médica pode custar 300 dólares, dependendo da região e do profissional, e até ultrapassar 500 dólares quando o médico é especialista.

Segundo o especialista Hugo Reichenbach, diretor de operações da empresa, os custos podem aumentar consideravelmente caso o paciente precise de mais exames. Os mais básicos custam entre 100 e 1.000 dólares, conforme a complexidade. Nos atendimentos de emergência, uma única visita ao pronto-socorro pode custar entre 500 e 3.000 dólares, com valores ainda mais altos em hospitais de renome ou em áreas de alto custo. A ambulância também pode ser uma despesa cara, variando entre 400 e 2.500 dólares, de acordo com a distância percorrida.

Quando é necessária internação hospitalar, os custos sobem ainda mais. O valor médio de uma diária pode variar de 2.000 a 10.000 dólares, a partir da gravidade do caso, da especialidade necessária e do hospital. “Suponhamos que você precise engessar uma perna ou braço, o custo varia de 2.000 a 8.000 dólares!”, completa Hugo.

Além disso, cirurgias podem variar de 5.000 a 100.000 dólares ou mais, a depender da necessidade de cuidados pós-operatórios. Isso sem contar o custo de remédios, que pode ser uma das maiores despesas para aqueles que ficam doentes.