NBA lança Promoção Interativa nas finais de conferência

Para celebrar a chegada da NBA House 2025 — um destino imersivo para os fãs, com atrações interativas e festas para assistir aos jogos das Finais da Liga ao vivo — a liga lançou uma nova e envolvente promoção chamada “Escaneie este QR Code”.

De 20 de maio a 2 de junho, fãs de basquete em São Paulo poderão escanear QR Codes espalhados pela cidade para concorrer a mais de 100 ingressos para experiências exclusivas na NBA House. Os códigos estão exibidos em painéis dinâmicos de mídia OOH localizados em pontos de grande circulação, como o Parque Villa Lobos, Shopping Eldorado, Aeroporto de Congonhas e alguns prédios residenciais selecionados.

Os painéis exibem vídeos dinâmicos que alternam entre a imagem de um jogador da liga e uma bola de basquete com um QR Code central. O conteúdo traz um claro chamado à ação: “Cadastre-se e Concorra”. Ao escanear o código, os fãs são redirecionados ao site promocional nbahousepegaesseqrcode.com.br.

Os prêmios NBA incluem:

Um par de ingressos para uma das sessões exclusivas da NBA House

Um meet-and-greet com a Lenda Joakim Noah durante o Jogo 1 (5 de junho)

Acesso à experiência de transmissão ao vivo do Jogo 2 (7 de junho)

Informações adicionais:

A edição 2025 da House tem patrocínio de Budweiser, Emirates, Hellmann’s, Sadia, Sportingbet e XP. A ESPN é a parceira oficial de mídia, a TM1 é a promotora oficial do evento, e o projeto conta com apoio da SP Turis, com ingressos vendidos pela Ticketmaster.

Os ingressos já estão à venda em NBA House 2025 .

Os jogos da Liga são transmitidos no Brasil pelo Amazon Prime Video, Disney+, ESPN, canal NBA Brasil no YouTube e pelo League Pass — o serviço premium de assinatura para jogos ao vivo disponível no aplicativo.

