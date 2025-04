A Prefeitura de Americana segue intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, com a nebulização veicular de inseticida, conhecida como fumacê. A iniciativa, que faz parte da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, já percorreu aproximadamente 28 mil imóveis em diferentes regiões do município.

Nesta semana, as equipes estiveram nos bairros Parque Novo Mundo, Jardim Nielsen Ville e Parque Universitário. Ao todo, 614 quarteirões já foram atendidos pelas duas viaturas destinadas à aplicação do produto. O serviço cobre os dois lados das vias e é realizado por três dias consecutivos, sempre das 18h às 21h, seguindo o mapeamento feito pelo PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue).

A ação já passou também por áreas dos bairros Vale das Nogueiras, Santa Eliza, Praia dos Namorados, Vila Bertini, Vila Mariana, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jaguari, Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Jardim Lilases, entre outros.

Aplicação

Durante a aplicação, um carro de som acompanha os veículos, alertando os moradores sobre os cuidados necessários: retirar roupas dos varais, cobrir alimentos e utensílios de cozinha, além de proteger recipientes com água e ração de animais de estimação.

“Temos atuado de forma estratégica e contínua para quebrar a cadeia de transmissão do vírus. O objetivo é conter a proliferação do mosquito e proteger a saúde da população”, destacou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges.

“O inseticida tem como alvo o mosquito adulto, mas precisamos ressaltar que a principal medida para o controle é não deixar água parada, ou seja, evitar que o mosquito se reproduza. Cada recipiente com água pode se tornar um foco do mosquito e a responsabilidade em eliminá-los é de toda a comunidade”, declarou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes

A Prefeitura reforça o apelo para que os moradores mantenham seus quintais limpos, eliminem qualquer recipiente que possa acumular água e fiquem atentos aos sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele. Em caso de suspeita, a orientação é procurar uma unidade de saúde o quanto antes.