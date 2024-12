Netflix vai passar jogo da NFL no Natal com show de Beyoncé

A Netflix decidiu entrar no universo dos esportes ao vivo com um acordo histórico com a NFL (liga de futebol americano, a maior liga em valor do mundo).

A gigante do streaming transmitirá os aguardados jogos do dia de Natal, marcando sua estreia como emissora oficial da liga de futebol americano.

No dia 25 de dezembro de 2024, a Netflix transmitirá dois grandes jogos da NFL: Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens x Houston Texans, marcando sua estreia no universo dos esportes ao vivo.

Para tornar o evento ainda mais especial, Mariah Carey abrirá a transmissão com uma performance natalina, enquanto Beyoncé será a atração principal do show do intervalo do segundo jogo, prometendo um espetáculo inesquecível para os fãs de esportes e música.

De acordo com o The Wall Street Journal, o contrato prevê dois jogos em 2024, um em 2025 e outro em 2026, com um investimento de cerca de US$ 75 milhões por jogo no primeiro ano.

Jogos de Natal de 2024 na Netflix: Confira os Confrontos

No dia 25 de dezembro de 2024, os fãs de futebol americano podem esperar dois grandes confrontos:

Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers

⏰ Horário: 10h (PST)

⏰ Horário: 10h (PST) Baltimore Ravens x Houston Texans

⏰ Horário: 13h30 (PST)

