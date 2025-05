O craque Neymar fechou uma publicidade com a Disney para comentar jogo da NBA e acabou tendo que fechar os comentários na postagem.

Ele não foi convocado pelo novo técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti e a torcida iria cobrá-lo por ter sumido do futebol.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Hoje jogando no Santos, ele voltou a jogar neste final de semana. E ajudou seu time a voltar a vencer e sair do fundo do poço no Campeonato Brasileiro.]

Neymar ainda sofre com contusões

Fabi Frota será jurada na final do concurso Musa do Brasileirão 2025

O glamour, a beleza e a sensualidade vão tomar conta de São Paulo neste sábado, dia 24 de maio, na grande final do Musa do Brasileirão 2025, que acontece no InovaBar, a partir das 18h. E uma das estrelas que promete brilhar na bancada de jurados é ninguém menos que a empresária, influenciadora e apresentadora Fabi Frota, que chega para dar ainda mais prestígio ao evento.