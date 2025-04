O craque Neymar fez sua estreia no Campeonato Brasileiro 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Grande estrela do futebol nacional, o craque do Santos vi o seu time ser derrotado no minuto final da partida contra o Fluminense no Rio de Janeiro.

O menino Ney entrou no segundo tempo, deu um chute a gol e causou um cartão amarelo a jogador adversário. Quando o jogo caminhava para um 0 a 0, Samuel Xavier chutou, a bola desviou no zagueiro e encobriu o goleiro.

Gol em fevereiro de Neymar

O último gol do craque no Brasil foi em 16 de fevereiro de 2025 contra o Água Santa.

Leia + Sobre todos os Esportes