Esperança do Santos, o craque Neymar acabou expulso e o time da Baixada foi derrotado pelo Botafogo na tarde deste domingo.

O gol da partida foi anotado pelo ponta Artur. Ele cruzou para a área e a bola cruzou toda a área e entrou direto para o gol.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O destaque negativo do jogo foi a expulsão do craque, que aconteceu aos 32′ do segundo tempo. Ele tomou o cartão amarelo no primeiro tempo após chutar um zagueiro do Botafogo e fui expulso depois de marcar um gol com a mão já no final da partida.

O Santos teve as melhores chances da partida, mas não conseguiu converter em gol.

Neymar e o futuro

Essa pode ter sido a última partida do jogador no Santos. O contrato vence no meio do ano e ainda não existe perspectiva de renovação.

O Peixe permanece na zona de rebaixamento com apenas 8 pontos. O Botafogo foi a 15 pontos e está no meio da tabela.

Leia + Sobre todos os Esportes