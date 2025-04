Neymar faz jantar romântico pra Bruna Biancardi

Bruna Biancardi completou 31 anos e foi surpreendida por Neymar Jr. com flores e um jantar romântico.

Especialista esclarece mitos e verdades sobre segurança, rotina e limitações do tratamento

O congelamento de óvulos é um dos avanços mais importantes da medicina reprodutiva nos últimos anos, especialmente para mulheres que desejam preservar a fertilidade. Seja por questões pessoais, profissionais ou de saúde, o tratamento permite adiar a maternidade sem abrir mão da possibilidade de ter filhos no futuro.

Nos últimos anos, a procura pela técnica aumentou no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de Produção de Embriões (SisEmbrio), da Anvisa, houve um crescimento de quase 33% em 2023 em relação a 2020. Com o avanço, aumentaram também as dúvidas sobre como funciona o tratamento e quais são suas reais limitações.

Para esclarecer os principais questionamentos, o Dr. Renato Fraietta, especialista em Reprodução Humana da CPMR – Clínica Paulista de Medicina Reprodutiva, destaca o que é mito e o que é verdade quando o assunto é congelamento de óvulos:

O procedimento é indicado apenas para quem tem problemas de fertilidade

Mito. Qualquer mulher que deseja preservar sua fertilidade pode recorrer ao congelamento, mesmo que não apresente problemas de saúde. “É também muito recomendado para quem vai passar por tratamentos médicos que podem afetar os ovários, como quimioterapia ou cirurgia”, afirma Fraietta.

O tratamento é doloroso e cheio de efeitos colaterais

Mito. A estimulação ovariana com hormônios pode causar desconforto, inchaço ou sensibilidade, mas os efeitos costumam ser leves. “A coleta dos óvulos é feita com sedação, de forma rápida e segura”, diz o especialista.

O tempo de congelamento não interfere na qualidade dos óvulos

Verdade. “A técnica utilizada garante a preservação dos óvulos por tempo indeterminado, sem comprometer sua qualidade. Por exemplo: um óvulo congelado aos 30 anos terá as mesmas características ao ser descongelado anos depois”, afirma o médico.

Congelar os óvulos não impede que a mulher tente engravidar naturalmente

Verdade. O procedimento não altera o ciclo natural da mulher. “Ela continua ovulando normalmente e pode tentar engravidar de forma natural. Os óvulos congelados ficam guardados como uma opção para o futuro”, explica Fraietta.

O congelamento de óvulos garante a gravidez no futuro

Mito. “Não existe garantia absoluta. A idade, a qualidade dos óvulos e a saúde reprodutiva da mulher no momento da fertilização influenciam nos resultados”, destaca.

Existe um limite de idade para realizar o procedimento

Mito. Apesar de ser possível fazer o congelamento em qualquer idade, o ideal é que ele seja feito antes dos 35 anos, quando os óvulos costumam ter melhor qualidade. “Mulheres com mais de 40 anos ainda podem realizar o procedimento, mas a taxa de sucesso tende a ser menor”, observa o médico.

Atividades físicas devem ser suspensas durante o tratamento

Parcialmente verdade. “Exercícios de alto impacto, como corrida e crossfit, devem ser evitados para reduzir o risco de torção ovariana. Caminhadas e alongamentos leves, com orientação médica, estão liberados. Já para atletas ou praticantes de treinos intensos, o cuidado deve ser redobrado”, alerta o médico.

Para encerrar, o especialista reforça a importância de buscar orientação médica: “Há muito tempo sendo profissional na área, como médico e professor, já me deparei com perguntas de todo tipo — muitas que fazem sentido, e outras que simplesmente são mitos. Por isso, durante as consultas damos todo o suporte necessário para que a paciente não tenha dúvidas sobre o procedimento”, finaliza Fraietta.

Sobre a CPMR: A Clínica Paulista de Medicina Reprodutiva é especializada em Reprodução Humana, com mais de 30 anos de experiência no tratamento do casal infértil. Todos os seus profissionais são oriundos da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP, tendo participação ativa na capacitação e formação de grande parte dos profissionais em quase todo território nacional.