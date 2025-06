Um time de estrelas da internet, do esporte e da música invade a Vila Belmiro no dia 10 de junho para uma partida promovida pela Loovi Seguros, com presença confirmada de Neymar Jr. – que prestigia o evento, mas não entra em campo para jogar.

O Jogo Comemorativo Neymar Jr. e Loovi irá arrecadar fundos para o Instituto Neymar Jr.

com 100% do faturamento da empresa no dia revertido à causa. A ação será restrita a convidados e contará com transmissão ao vivo pelo Flow Podcast.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os convocados estão MC Livinho, Luva de Pedreiro, Tirullipa, Richarlyson, Tardelli, Nikolas Ferreira, Gustavo Tubarão, Pablo Marçal, Bil Araújo, Cremosinho, Alê Oliveira, Kaká Diniz, Renato Cariani, Norton Melo, MC Kew, entre outros nomes de peso.

A Loovi, insurtech brasileira 100% digital especializada em seguros automotivos, reafirma seu compromisso com o esporte e com o impacto social ao promover o evento. A empresa é atualmente patrocinadora oficial do Santos Futebol Clube, com sua marca estampada nos números das camisas dos times masculino, feminino e das categorias de base — parceria firmada em um momento simbólico para o clube, com o retorno do ídolo Neymar Jr.

Sobre a Loovi

A Loovi é uma insurtech que atua como representante oficial de vendas da LTI Seguros S/A, operando por meio de uma plataforma de distribuição digital para seguros automotivos. Conectando corretores, executivos de vendas e canais digitais de forma integrada, oferece soluções ágeis, acessíveis e sem burocracia. Diligentemente registrada na SUSEP, a Loovi tem como missão democratizar o acesso ao seguro veicular no Brasil.

Confira a relação dos convocados:

– MC Livinho (@mclivinho)

– Renato Cariani (@renato_cariani)

– Pablo Marçal (@pablomarcal1)

– Tirulipa (@tirullipa)

– Marcos Paulo (@eusoumarcospaulo)

– MC Kew (@kewofc)

– Cristian Bell (@cristianbellk)

– Bill Araújo (@bilaraujjo)

– Leo Zagueiro (@leozagueiro)

– Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro)

– Alê Oliveira (@aleoliveira)

– Cremosinho (@cremosinho)

– Gui Tank (@gui.tank)

– Igor Alves (@igoorcostalves)

– Kaká Diniz (@kakadiniz)

– Carlos César (@ccneves19)

– Norton Melo (@nortonmello)

– Seu Elias (@seuelias)

– Eddy Jr (@oficialeddy)

– Tardelli (@tardelli9)

– Pedro Bandeira (@pedrobandeira)

– Gustavo Tubarão (@ogustavotubarao)

– Ney Silva (@neysilva)

– Bruno Avelar (@brunoavelar)

– Diogo Gonçalves (@diogoesuagrana)

– Brabo Gordinho (@brabogordinho09)

– Gabriel Parra (@parra_ga)

– Nikolas Ferreira (@nikolasferreiradm)

– Richarlyson (@richarlyson)

– Tião Bruto (@tiaobrutosistematico)

Na TV, influencer Sophi Delyon diz que só pega homem liso, é atacada na web e reage: “rico quer mandar em tudo”



Sophi Delyon, influenciadora e criadora de conteúdo adulto, viralizou depois de participar do programa Superpop, de Luciana Gimenez, exibido pela RedeTV!. Durante o bate papo, ela confrontou a ex-panicat Aline Mineiro – que declarou preferir homens ricos – e soltou uma frase polêmica: “Eu só fico com homem liso. Rico demais me dá gatilho.”

A declaração, feita com bom humor, ganhou proporções inesperadas. Pouco depois da exibição do programa, Sophi começou a ser alvo de críticas e ataques virtuais por parte de internautas que não entenderam — ou fingiram não entender — o ponto de vista da influencer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophi Delyon (@sophidelyon)

Diante da repercussão, Sophi decidiu se pronunciar com um desabafo sincero e direto em suas redes. “Estou sendo atacada por não querer me relacionar com homem rico. Eu expliquei que já me envolvi com caras com muito dinheiro e não curti. Me sentia controlada, sem voz, como se tivesse que pedir permissão para tudo. Já com homens mais simples, com histórias parecidas com a minha, eu me sinto mais à vontade, mais vista, mais respeitada. Rico quer mandar em tudo”.

Sophi reforçou que sua preferência não é sobre status, mas sobre conexão. E diz que homem liso é mais sincero, batalhador e tem pegada. “Pra mim, caráter não tem nada a ver com saldo bancário. Tem muito milionário que trai, mente, controla. Aliás, é a maioria. E tem muito homem batalhador, humilde, que valoriza as pequenas coisas e quer crescer junto.”

Ela também fez questão de frisar que não está falando de homens acomodados e que mesmo liso, precisa acordar cedo e trabalhar. “Não falo de encostado, não. Estou falando de homens que ainda não chegaram lá, mas têm ambição, têm visão. Tem gente que vive de aparência e gente que vive de verdade. Eu escolho a segunda opção”, explica.

A repercussão dividiu opiniões. Enquanto alguns acusaram a influencer de “romantizar a pobreza”, outros saíram em sua defesa, elogiando a sinceridade e autenticidade de Sophi. “Ela tem coragem de dizer o que muitas pensam, mas não falam. Não é sobre dinheiro, é sobre liberdade e respeito”, comentou uma seguidora.

Com mais de 1 milhão de seguidores, a musa das plataformas adultas mostra que não tem medo de se posicionar — mesmo que isso custe a paz com parte da internet. “Não vivo baseada em bens materiais. Eu busco conexão, parceria e verdade. E disso, o dinheiro não dá conta. Se amar homem liso é crime, então me prendam (risos). É meu fetiche”, completa.

Leia + Sobre todos os Esportes