O torcedor do Santos teve uma péssima notícia na noite desta quarta-feira (16). O atacante Neymar começou como titular na partida contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, mas sentiu dores na posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído.

O camisa 10 sentiu dores no local minutos antes do segundo gol do Peixe. Na ocasião, Neymar chegou a chorar e a ficar caído no meio do gramado, sem poder comemorar com os companheiros.

Aos 34 da primeira etapa, pediu para ser substituído e saiu de campo bem abalado com a lesão. O Santos ainda não divulgou os detalhes da lesão.

Neymar e o futuro

Nas redes sociais, torcedores do Peixe e da seleção brasileira já se questionam se o atleta (sic) conseguirá voltar a jogar em alto nível nos próximos anos e defender a seleção brasileira nas Eliminatórias e, principalmente, na Copa do Mundo de 2026.

