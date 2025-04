O Nintendo Switch 2 estará disponível no Brasil em 5 de junho. E, a partir de agora, já é possível fazer a pré-venda do console em lojas selecionadas no varejo nacional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O preço sugerido do Nintendo Switch 2 é de R$ 4.499,90

enquanto o pacote do Switch 2 com a versão digital do jogo Mario Kart World tem o preço sugerido de R$ 4.799,90.

O preço sugerido tanto da versão física quanto da versão digital do jogo Mario Kart World, que estará localizado em português do Brasil, é de R$ 499,90.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares