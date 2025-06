NM fala com Chico, Omar e Giovana

Nesta segunda (23) e terça-feira (24), o NM Novo Momento conversou com três figuras centrais da política municipal:

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

📌 O prefeito Chico Sardelli,

📌 O ex-prefeito Omar Najar

📌 A ex-vereadora e 2 vezes candidata e a prefeita Maria Giovana Fortunato.

Na pauta, temas que vão muito além do cenário local:

➡️ As eleições nacionais de 2026,

➡️ As movimentações para o pleito municipal de 2028,

➡️ Possíveis candidaturas a deputado estadual e federal,

➡️ Apoios políticos, alianças e a corrida pela sucessão à Prefeitura de Americana.

NM em alerta

👀 Fique ligado no Novo Momento e as próximas publicações para conferir os bastidores dessas conversas e o que pensam os principais nomes da política americanense sobre o futuro da cidade e os rumos do país!

Leia + sobre política regional