A vacinação contra a gripe teve início nas cidades da região. A Prefeitura de Americana informou ter imunizado 801 pessoas, enquanto Santa Bárbara d’Oeste comunicou a aplicação de pouco mais de 500 doses do imunizante, segundo dados preliminares da Secretaria de Saúde. Os municípios se antecipam à estratégia nacional, que programou o começo da imunização para o dia 7 de abril. A meta estabelecida é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários definidos no calendário nacional de vacinação.

Os moradores de Americana que fazem parte dos grupos prioritários podem se dirigir a qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) para se vacinar. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – na Praia Azul e no São Vito, das 8h às 20h. A medida visa garantir proteção contra os vírus da gripe, especialmente no período de maior incidência de doenças respiratórias. “A vacinação reduz significativamente os riscos de complicações, internações e óbitos associados à Influenza. A população deve aproveitar essa oportunidade para se proteger e proteger aqueles que estão ao seu redor”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou a estratégia de vacinação, incorporando a vacina contra a Influenza ao calendário vacinal regular, deixando de tratá-la como uma campanha sazonal. A imunização estará disponível durante todo o ano para grupos prioritários.

Podem ser vacinadas crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. Além desses, outros grupos também estão elegíveis: – Puérperas (até 45 dias de pós-parto); – Indígenas; – Pessoas em situação de rua; – Professores e trabalhadores de instituições de ensino (básico e superior); – Profissionais de forças de segurança, salvamento e armadas; – Caminhoneiros; – Trabalhadores de transporte coletivo; – Trabalhadores portuários; – Trabalhadores dos Correios; – População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; – Adolescentes sob medidas socioeducativas; – Pessoas com deficiência permanente e portadores de doenças crônicas, além de outras condições clínicas especiais (doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas e neurológicas crônicas, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias).

Para receber a dose, é obrigatória a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. No caso de crianças, pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação. Já os trabalhadores e pessoas com comorbidades precisam apresentar comprovação da ocupação ou da condição de saúde. A vacina contra a influenza é segura e essencial para reduzir o impacto da doença na população. “A influenza pode evoluir para complicações graves, especialmente em idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas. Quanto maior a adesão à vacina, menor será a circulação do vírus e o risco de surtos”, reforça a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Em Santa Bárbara, as doses estão disponíveis para os grupos prioritários nas UBSs de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), sem necessidade de agendamento. A iniciativa segue as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo a serem imunizados. A vacinação de rotina envolve crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e indivíduos com 60 anos ou mais de idade.

Já a vacinação especial: puérperas, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, professores e trabalhadores de instituições de ensino (básico e superior), profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas e neurológicas crônicas, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias).