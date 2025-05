Unidades da rede Burger King em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré participam neste domingo, dia 11, da ação promocional promovida para celebrar o Dia das Mães. A rede vai distribuir gratuitamente mimos inusitados para mulheres grávidas que passarem pelo BK Drive em lojas participantes. Para isso, o BK preparou duas combinações especialmente pensadas para essa ocasião: Batata com Doce de Leite e Batata com Calda Crocante.

O mote da campanha é ‘Desejo de grávida não se discute — se atende’. As unidades participantes na região são as de Americana (Avenida Nossa Senhora de Fátima e Rua Julio Prestes), Sumaré (Avenida Rebouças) e Santa Bárbara (Shopping VIC – Avenida Santa Bárbara). A proposta é simples: homenagear aquelas que ainda carregam os bebês na barriga — e que conhecem bem o poder dos desejos inusitados durante a gestação.

“A gente sabe que grávida sente vontade das coisas mais específicas — às vezes doces, às vezes salgadas, às vezes tudo junto. A ideia aqui é brincar com isso e mostrar que no Burger King® tem lugar para todas as fomes, inclusive desejo de mamães grávidas”, comenta Giulia Queiroz, Diretora de Marketing da ZAMP, master franqueada do Burger King.

Essa ativação integra a campanha de Dia das Mães da marca, que também traz duas ofertas promocionais válidas até 11 de maio, em todo o Brasil:

Combo King Jr. + Combo Whopper Especial (Rodeio, Furioso ou Barbecue Bacon) a partir de R$65,90

2 Combos Whopper Especial (Rodeio, Furioso ou Barbecue Bacon) a partir de R$69,90

A ação é válida somente neste dia 11 no canal BK Drive das lojas participantes no estado de São Paulo. Para participar da ação, a gestante deve se apresentar no BK Drive participante e reivindicar um dos produtos ofertados na ação (Batata G com Doce de Leite OU Calda Crocante). Calda Crocante feita à base de extrato de malte, leite e cacau. Enquanto durarem os estoques.