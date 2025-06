Como era esperado, no sábado (7) a 37ª Festa do Peão de Americana teve a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na sexta (6), dia da abertura, quem deu as caras novamente foi o secretário de Segurança Pública do Estado, o deputado federal licenciado Guilherme Derrite.

Diferente de edições anteriores, o tom do palanque foi menos político. Não houve discursos inflamados nem nada. A situação coincide com nova parceria do evento, agora patrocinado pelo grupo Petrópolis. Não está programada a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em momento bastante delicado por conta dos avanços nas investigações pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na sexta-feira, mantendo a cultura e a tradição sertaneja, as atividades deram início com o tradicional desfile do carro de boi levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A corte fez a aparição oficial sob as caminhonetes. O destaque ficou para a pequena Maria Clara Fontolan Marinho, que faz parte da corte desde 2022. Nesta edição, e com o título de “Embaixadora Mirim”, ela se cobriu com um manto azul e dourado, representando a santa, padroeira da festa.

“Deus nos concedeu mais um ano, mais uma edição. Eu agradeço a Ele a oportunidade de estar a frente de uma festa tão linda e que tanto valoriza a cultura sertaneja e as nossas raízes. Obrigado e que Deus nos abençoe”, disse Beto Lahr, presidente. Derrite ficou nos bastidores da festa, com forte esquema de segurança – até maior do que do governador.

Visita

A noite do sábado reservou a visita do governador Tarcísio de Freitas. Esta não foi a primeira vez que ele visitou Americana. Fã declarado da festa americanense, a passagem de Tarcísio foi comemorada pelo público que retribuiu com aplausos. “Tarcísio é um amigo querido e já faz parte da família de Americana. Tê-lo aqui, prestigiando a nossa festa e cultura, só nos enche de alegria, honra e orgulho”, completou Lahr. O prefeito Chico Sardelli (PL) e o vice, Odir Demarchi (PSD), estiveram no palco junto de Beto Lahr e do governador Tarcísio de Freitas. Quem também compareceu foi o assessor da Casa Civil, o empresário americanense Ricardo Molina.

Para cumprir mais uma etapa da PBR, a entidade apostou em três grandes nomes da locução de rodeio. Marco Cruz, Jorge Moisés e Cuiabano Lima se revezaram nas baterias da montaria em touros. A competição foi acirrada e o destaque ficou com Alan de Souza, que garantiu a melhor nota, 87.50, a bordo do touro Never Give Up. “É um rodeio bem disputado. Ano passado eu fui campeão aqui e pretendo sair campeão de novo este ano. A sensação é muito grande, todo mundo quer ganhar em casa. É um sonho realizado”, citou.

Em segundo lugar, Andrei Scoparo, marcando 86.25, mostrou força e agilidade ao substituir o touro Absinto pelo Triton. O terceiro lugar ficou com Warley Oliveira, conquistando 84.50, no Rio Pretão. Já o título de melhor touro da noite ficou com Selva de Pedra, da Cia 2M Marcondes Maia, com 44.50.

Andrei Scoparo segue na liderança da competição e é, sem dúvidas, o principal favorito ao título. O tricampeão mundial da modalidade, José Vitor Leme, foi homenageado pelo Clube dos Cavaleiros de Americana. Vencedor das temporadas de 2020, 2021 e 2025, fez história ao se tornar o mais novo campeão do mundo.

Na modalidade três tambores, Ana Laura Savini Gomes foi o grande destaque garantindo o menor tempo, 17.656, montando o animal B2B Noa Carat Rolls, com uma passada limpa e cheia de velocidade. A competidora Roberta Fornazari Marini também teve um ótimo desempenho, montando no animal Miss Question Shine. Fechou a apresentação com 17.831, o segundo menor tempo da noite. Isabela Rosolén e Quick Blue Times H2M completaram o percurso em 17.859, consolidando posição entre as melhores da competição.

Shows

Na sexta, os shows foram da dupla Henrique & Juliano e do cantor Nattan. No sábado, Lauana Prado abriu a segunda noite. Na sequência, Alok transformou a atmosfera e fez de Americana um verdadeiro palco da música eletrônica. A volta do sertanejo ao palco foi com a dupla Zé Neto & Cristiano. Quem também fez sua estreia em Americana foi a dupla Diego & Arnaldo. E no domingo, Gustavo Miotto e a tradicional dupla Zezé di Camargo & Luciano entretiveram o público.