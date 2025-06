Nova Odessa e Santa Barbara são as cidades mais arborizadas e bem iluminadas da microrregião, aponta Censo do IBGE

Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste são as duas cidades mais arborizadas, e também as mais bem iluminadas dentre os munícipios do lado oeste da RMC (Região Metropolitana de Campinas). É o que comprova a Pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com base nos dados do Censo 2022. Nova Odessa já havia sido destaque regional na pesquisa sobre atendimento em Saneamento Básico, divulgada em 2024.

Na nova pesquisa, o “Paraíso do Verde” faz jus novamente ao seu título oficial, com 94,0% dos domicílios atendidos por árvores. Em Santa Bárbara, esse índice é de 94,9%. Ambas aparecem à frente das vizinhas Paulínia, Sumaré (com 89,2%), Americana (87,8%), Hortolândia (87,0%) e Monte Mor (81,6%).

Em Nova Odessa, 20.563 dos 21.883 domicílio recenseados são atendidos por uma ou mais árvores, e apenas 1.318 domicílios não possuem arborização. No conjunto dos sete municípios, 89,2% dos 411.543 domicílios visitados pelo Censo 2022 são atendidos por arborização urbana.

ILUMINAÇÃO E ASFALTO

Nova Odessa e Santa Bárbara são, novamente, as primeiras colocadas dentre as sete cidades analisadas quanto ao atendimento com iluminação pública na porta dos domicílios. Em Nova Odessa, 99,8% dos domicílios são atendidos pelo sistema de iluminação pública, e em Santa Bárbara, 99,9%.

Neste item, no entanto, todas as cidades da microrregião aparecem muito bem: Americana e Hortolândia têm 99,1% dos seus domicílios atendidos, Paulínia tem 97,9% e Monte Mor e Sumaré, 97,5%. Tanto que, no total, 98,7% dos domicílios da microrregião são atendidos pela rede de iluminação de vias públicas.

Por fim, 97,0% das vias públicas da área analisada em conjunto possuem pavimentação asfáltica – novamente, um índice de países desenvolvidos. A liderança aqui é de Americana e Paulínia (com 98,5% de asfalto), seguidas por Hortolândia (98,0%), Santa Bárbara d’Oeste (97,9%), Nova Odessa (97,2%) e Sumaré (95,6%). Lembrando que as três últimas são conhecidos pelo alto número de bairros de chácaras de veraneio.

FUTURO

Ao comentar os bons resultados da Pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) destacou que, se fosse realizado hoje, o Censo do IBGE traria números ainda melhores.

Isto porque, desde 2022, a Prefeitura pavimentou totalmente as Chácaras Reunidas Anhanguera, e vem modernizando e ampliando o parque de iluminação pública através da instalação de luminárias de LED, através do Programa “Nova Odessa Cidade Luz” – que traz economia e sustentabilidade ao Município, além de estar alinhado ao conceito de “Smart City”.

“É mais um ranking oficial que demonstra a qualidade de vida que nossa cidade atingiu e que ainda está construindo. Seguimos trabalhando para tornar Nova Odessa um lugar cada vez melhor para se morar, construir família, estudar e empreender, garantindo um futuro sustentável para as futuras gerações”, completou o prefeito Leitinho.

O estudo pode ser consultado online, diretamente no site do IBGE, através do link https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/, e avalia outros aspectos urbanísticos dos municípios brasileiros. Por exemplo, 95,9% dos domicílios de Nova Odessa possuem calçamento.

