Nova Odessa sorteia iPhone pra incentivar reciclagem

Nova Odessa ganhou nesta semana mais quatro pontos de coleta de embalagens longa vida da Campanha “Seu Reciclável Vale um iPhone 16”, totalizando sete locais. O objetivo da ação de Educação Ambiental do Programa Recicla Cidade é ampliar o engajamento de toda a população na reciclagem. Até o início desta semana, a iniciativa há havia arrecadado mais de 1.000 embalagens, de todos os tamanhos. O sorteio do iPhone vai acontecer em dezembro.

Além dos pontos iniciais no Paço Municipal, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade e na sede do Consimares, os participantes já podem entregar suas embalagens também no Parque Municipal das Crianças, no DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal), na Aeano (Associação dos Engenheiros e Agrônomos) e na Coopersonhos.

A Campanha “Seu Reciclável Vale um iPhone 16” é uma iniciativa de incentivo à reciclagem de embalagens longa vida promove pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Meio Ambiente, Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) e ONG Espaço Urbano, com patrocínio da Tetra Pak.

Através da campanha, a cada 5 embalagens longa vida abertas e lavadas entregues em um dos pontos de coleta, o participante preenche um cupom com seus dados pessoais para o sorteio.

Todo o material reciclável coletado vai ser destinado à Coopersonhos, a cooperativa de recicladores de Nova Odessa, projeto social que vem sendo apoiado também pelo Projeto Recicla Junto do Consimares, em parceria com a Ambipar Environment e a Prefeitura local. Com uma clara vantagem: as embalagens já vão chegar na cooperativa abertas e limpas, prontas para serem vendidas às empresas que a transformam em outros materiais.

“É uma iniciativa muito importante de Educação Ambiental, principalmente porque vamos mobilizar os mais jovens na sustentabilidade e na reciclagem. Embalagens longa vida que hoje são descartadas, que muitas vezes vão parar em aterros ou mesmo poluindo o meio ambiente, agora vão poder ser trocadas, recicladas adequadamente e virar um lindo prêmio. Estamos muito felizes de podermos fazer a diferença no nosso Meio Ambiente, ainda mais ajudando o pessoal da Coopersonhos”, destacou o Cláudio Schooder (o Leitinho) no lançamento da campanha, no último dia 14/03.

‘RECICLA CIDADE’ e iphone

O Recicla Cidade é um programa nacional que utiliza gamificação e engajamento social para transformar a cultura em relação aos resíduos sólidos. Com a união de diferentes setores da sociedade, o programa contribui para a redução de resíduos destinados a aterros sanitários, fortalecendo a economia circular e fomentando políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

A iniciativa da ONG Espaço Urbano, com o patrocínio da Tetra Pak e apoio da Prefeitura de Nova Odessa, reúne diversos segmentos da sociedade para reforçar a importância da reciclagem e do consumo consciente, impulsionando a economia circular e a preservação ambiental por meio da gamificação e mobilização social.

