‘Nosso Lar 2 – Os Mensageiros’ ganha pôster oficial e abre pré-venda de ingressos em 11 de janeiro

“Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, dirigido e roteirizado por Wagner de Assis, acaba de ganhar cartaz oficial (baixe aqui) e anuncia a abertura da pré-venda de ingressos para 11 de janeiro de 2024. A partir desta data, o público poderá garantir antecipadamente suas entradas para conferir o segundo filme da franquia, que foi sucesso em 2010. As vendas acontecerão tanto pela internet quanto pelas bilheterias físicas dos cinemas. Para mais informações, consulte a disponibilidade no cinema mais próximo e de sua preferência.

Com produção da Cinética Filmes, em coprodução com Star Original Productions e distribuição da Star Distribution, “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros” traz uma história de amor, perdão e fé. O novo filme da franquia é baseado no best-seller “Os Mensageiros”, de Chico Xavier, lançado pela Federação Espírita Brasileira, e estreia nos cinemas de todo o país em 25 de janeiro de 2024. O longa acompanha o médico André Luiz (Renato Prieto), que se junta a um grupo de espíritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar, liderados por Aniceto (Edson Celulari), na missão de ajudar a salvar projetos de vidas que estão prestes a fracassar, entre eles Otávio (Felipe de Carolis), Isidoro (Mouhamed Harfouch) e Fernando (Rafa Sieg). O elenco traz outros grandes nomes: Fábio Lago, como o mensageiro Vicente; Vanessa Gerbelli, como Amanda, Julianne Trevisol como Isabel e Fernanda Rodrigues no papel de Isis. Ainda integram o time de estrelas Aline Prado, Nando Brandão, João Barreto, Letícia Braga e Camila Lucciola, além da participação especial de Othon Bastos, como governador da cidade espiritual, e Ju Colombo, uma das ministras da cidade espiritual. Iafa Britz, nome à frente da franquia “Minha Mãe É Uma Peça” e do primeiro filme da sequência “Nosso Lar”, que levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas em 2010, também assina a produção. Sinopse oficial O médico André Luiz junta-se a um grupo de espíritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar liderados por Aniceto na missão de ajudar a salvar projetos de vidas que estão prestes a fracassar. Juntos, eles se dedicam a cuidar de três protegidos cujas histórias estão interligadas: Otávio, promissor médium que se desvirtua de sua missão; Isidoro, líder de uma casa espírita e Fernando, empresário responsável pelo financiamento do projeto de criação da oficina espiritual na Terra. Ficha técnica Direção, Roteiro e Produção: Wagner de Assis

Produção: Iafa Britz

Produção Executiva: Richard Avila / Camila Medina

Direção de Fotografia: Lilis Soares

Direção de Arte: Ula Schliemann

Figurino: Reka Koves

Maquiagem: Juliana Mendes

Edição: Lívia Pimentel / Zeca Esperança

Trilha Sonora: Guto Graça Mello

Desenho de Som: PC Azevedo

Produtores Associados: Elizabeth Marinho / Luiz Augusto de Queiroz / Luis Erlanger

Produção: Cinética Filmes

Coprodução e Distribuição: Star Original Productions Elenco Edson Celulari

Fabio Lago

Aline Prado

Nando Brandão

Vanessa Gerbelli

Fernanda Rodrigues

Mouhamed Harfouch

Felipe de Carollis

Rafa Sieg

Ju Colombo

Julianne Trevisol

Letícia Braga

Maria Volpe

Thales Miranda

Renato Prieto como André Luiz

Participação Especial: Othon Bastos Sobre o diretor Wagner de Assis Wagner de Assis, carioca, é diretor, roteirista e produtor. Responsável pelos longas “A Cartomante”, “Nosso Lar”, “A Menina Índigo” e “Amor Assombrado”, “Ninguém é de Ninguém”, além da direção e roteiro da cinebiografia “Kardec”. Assina também a produção de documentários como “Os Transgressores” e “Que Geração é Essa?”. Foi autor de séries para TV como “Rondon, o grande-chefe” e autor-colaborador de novelas como “Além do Tempo” e “Espelho da Vida”, da TV Globo. É responsável pela empresa Cinética Filmes, fundada em 1997. Sobre a Cinética Filmes A Cinética Filmes foi fundada por Wagner de Assis em 1997. A produtora tem se destacado pela produção de filmes de longas-metragens e documentários. Dentre seus mais conhecidos projetos está o filme “Nosso Lar” que foi um sucesso de bilheteria, tendo alcançado um público de 1,6 milhão de espectadores em 10 dias de exibição, e, ao todo, foi visto por mais de 4 milhões de espectadores somente nos cinemas. Outros filmes recentes são “Ninguém é de Ninguém”, da obra de Zíbia Gasparetto, “A Menina Índigo” e “Amor Assombrado”. Atualmente, estão em fases diferentes de produção “Emmanuel, a cinebiografia de um espírito” e “The Fox Sisters”, biografia das irmãs pioneiras do espiritualismo nos EUA, além dos documentários que serão lançados em breve: “Cidade Maravilhosa”, “Photochart, a história de J.Ricardo” e “Em Busca de Cinderela”.

