Nota de repúdio

Quando a Ministra Marina Silva se retira da sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado, terça-feira, dia 28, após ser ofendida em escala pelos senadores Marcos Rogério, Plínio Valério e Osmar Aziz, o maior derrotado foi o Senado. Levaram a casa ao fundo do poço.

Entregaram a condução de uma comissão importante a um parlamentar misógino, desrespeitoso e debochado (Marcos Rogério), que ajudado por dois outros machistas achou que poderia linchar Marina publicamente. Errou! Marina é mulher de luta, tem história.

É a figura mais prestigiada internacionalmente do Governo, atrás somente do presidente Lula. Sua voz e sua liderança estão no mesmo nível de grandes autoridades políticas e ambientais do mundo. Marcos Rogério, Plínio Valério e Osmar Aziz são incapazes de diminuir Marina. Podem sim continuar tramando contra a pauta ambiental e continuarão tentando derrubar ou diminuir a Ministra.

Não conseguirão. Como ela disse: “Saio daqui mais forte!”.

Helena Ribeiro da Silva

Presidenta do SEAAC de Americana e Região

