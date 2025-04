O viaduto que conectará o Parque Bandeirantes, em Sumaré, ao Jardim Nova Europa, em Hortolândia, está prestes a ser concluído. A obra faz arte do programa estadual “SP pra Toda Obra” e tem expectativa de transformar a mobilidade entre os dois municípios, além de atrair novos investimentos e facilitar o cotidiano de milhares de moradores da região. Com 225 metros de extensão, o viaduto irá transpor a linha férrea e ligar a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, em Sumaré, à Avenida Cristóvão Colombo, em Hortolândia.

O investimento total é de R$ 38 milhões, realizados pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo). A expectativa é que a nova ligação urbana favoreça diretamente os bairros da região, incluindo a Vila Padre Anchieta, em Campinas. A expectativa de empresários e comerciantes é de melhoria para os negócios e aumento do fluxo de pessoas. Além disso, a obra vai ligar bairros com o centro de Hortolândia.

O viaduto integra o maior pacote de modernização rodoviária da história do estado de São Paulo. O programa “SP pra Toda Obra” reúne mais de 1.500 obras em andamento ou já concluídas, com investimento de R$ 30 bilhões entre rodovias públicas e concedidas, abrangendo 22,3 mil km de vias e gerando mais de 252 mil empregos diretos e indiretos.

Com os serviços do DER já finalizados, o local agora passa pela etapa de finalização por parte da Prefeitura de Sumaré, responsável pela liberação definitiva do tráfego. A obra não apenas une duas cidades importantes da RMC, mas também representa um avanço estrutural que deve impulsionar o crescimento econômico e promover mais qualidade de vida para a população. É mais mobilidade, mais integração e mais oportunidades para Sumaré, Hortolândia e toda a região.