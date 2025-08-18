A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, inicia nesta segunda-feira (18), a distribuição das fichas de inscrição para a 2ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol 2025.

Os representantes das equipes interessadas devem comparecer à sede da Secretaria de Esportes, localizada no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As fichas preenchidas devem ser retiradas até segunda-feira (25/08).

Como parte do processo de inscrição, cada equipe deverá entregar até quinta-feira 28/08, duas caixas de leite (12 unidades de 1 litro cada), que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Segundo o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, a expectativa é que a competição seja tão emocionante quanto no ano passado. “Estamos comprometidos em promover uma competição organizada, de alto nível técnico e totalmente gratuita para as equipes, reforçando nosso apoio ao esporte e aos atletas do município”, destacou.