A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa abriu nesta semana o período de inscrições dos times interessados em disputar o Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2025. As inscrições podem ser feitas em horário comercial na sede da pasta, que fica junto ao Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa. E com uma novidade: a inscrição neste ano será “solidária”. Ao entregarem as fichas, os times deverão doar duas caixas de 12 unidades de leite longa vida cada, que serão destinadas para o Fundo Social de Solidariedade do Município.

As vagas são limitadas. Cada equipe pode inscrever até 18 atletas, dos quais 3 podem ser moradores de outras cidades, desde que trabalhem em Nova Odessa. Os demais devem ser obrigatoriamente moradores da própria cidade. Como nos anos anteriores, a participação não terá custos para os times, que desde 2022 não precisam mais pagar inscrição nem arbitragem.

“Faremos a reunião com os clubes inscritos já no dia 05 de maio, na qual será comunicado o regulamento da competição. A previsão é para que o campeonato tenha início no dia 10 de maio, como parte do calendário de comemoração dos 120 anos de Nova Odessa”, explicou o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.

Como nos anos anteriores, desde a retomada das competições na cidade em 2022, os jogos acontecerão sempre aos sábados à tarde e aos domingos de manhã, nos campos municipais de futebol devidamente demarcados para as dimensões do minicampo. Portanto, as equipes devem ter essa disponibilidade de horários para jogar.

Competição

A competição do ano passado teve 24 equipes, com mais de 500 atletas e dirigentes envolvidos. Na final, o Esfer-Matsubara venceu o EC Triunfo por 4 a 2 de virada e conquistou o Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2024 de Nova Odessa, numa final emocionante disputada no Estádio Municipal Natal Gazzetta – o tradicional “Campo do Progresso”, no Jardim Bela Vista.

A final “solidária” de 2024 arrecadou cerca de 130 litros de leite doados pelo público, que foram entregues para a equipe do Fundo Social de Solidariedade reverter em prol das famílias carentes da cidade.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) acompanharam a partida e elogiaram a garra dos atletas do começo ao fim, bem como a organização da competição como um todo.

Além das equipes campeã e vice, a competição promovida pela Prefeitura premia também os destaques individuais, incluindo artilheiro, defesa menos vazada, melhor jogador da final e o melhor técnico. Cada edição também homenageia um expoente do Esporte na cidade – em 2024, foram os ex-jogadores profissionais Gilmar José da Silva e Marcelo Francisco, o Tito.