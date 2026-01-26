Interessados devem comparecer ao Fundo Social de 26 a 30 de janeiro; iniciativa visa capacitar profissionais para o mercado de trabalho

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, abrirá pré-inscrições para o curso gratuito de Cuidador de Idosos. A iniciativa é resultado de uma parceria com Programa Escola de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo e busca capacitar pessoas interessadas em atuar na assistência à terceira idade.

Podem participar moradores do município com idade mínima de 18 anos. As pré-inscrições devem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, das 9h às 15h. É necessário que os interessados apresentem CPF, RG e comprovante de endereço em Nova Odessa. O curso terá carga horária de 80 horas, com data de início, horário e local ainda em definição.

“O foco da capacitação é a atenção especial às necessidades das pessoas com idade avançada, prezando pela qualidade de vida, bem-estar e valorização do idoso na família. Ao mesmo tempo, a iniciativa prepara os participantes para o mercado de trabalho”, explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda.

Parceria com o Governo Estadual

A parceria entre o Fundo Social de Nova Odessa e o Governo do Estado de São Paulo tem rendido frutos significativos para a população, com iniciativas que promovem qualificação profissional, geração de renda e inclusão social. Em 2025, o destaque foi o curso “Banho e Tosa”, do programa “Caminho da Capacitação”, que trouxe para o município uma carreta equipada para aulas práticas e teóricas oferecidas para cerca de 50 moradores.