Prefeitura diz que expediente garante tempo de planejamento às professoras, conforme determinação nacional

Para garantir conformidade com a Lei Federal nº 15.326/2026, publicada em 7 de janeiro, que estabelece diretrizes nacionais para a carreira do magistério na Educação Infantil, a Prefeitura de Nova Odessa está alterando o período de funcionamento das creches municipais. O novo horário, das 7h40 às 16h20, será adotado nas unidades que atendem crianças de 4 meses a 4 anos, a partir de 5 de fevereiro, quando se inicia o ano letivo.

Até agora, as escolas de Educação Infantil de Nova Odessa funcionavam das 7h às 17h. O ajuste no período de atendimento garantirá que essas profissionais dediquem horas específicas ao planejamento e à preparação das atividades, assegurando às crianças da creche a mesma qualidade de organização pedagógica já oferecida nas demais etapas da Educação Básica.

É importante destacar que Nova Odessa foi pioneira no enquadramento dos professores da Educação Infantil à carreira do magistério. Em 2022, foi aprovada lei de autoria do poder Executivo que reconheceu as Educadoras de Desenvolvimento Infantil (EDIs) como profissionais da docência, integrando-as ao Plano de Cargos e Remuneração do Magistério municipal. Com o advento da lei federal, o município avança nessa prática incorporando formalmente as horas pedagógicas à carga horária das professoras, conforme exige a nova norma nacional.