Vigilância em Saúde reforça que taxas municipais são recolhidas apenas por boleto bancário emitido pela Prefeitura

A Vigilância em Saúde de Nova Odessa emitiu um alerta sobre um golpe envolvendo falsos boletos em nome da Vigilância Sanitária. A iniciativa foi tomada após constatação de envio de cobrança indevida por e-mail para algumas empresas e entidades do município solicitando pagamento via Pix.

De acordo com o órgão, nenhuma cobrança é enviada por e-mail. Todas as taxas referentes aos serviços da Vigilância Sanitária são recolhidas exclusivamente por meio de boleto bancário emitido pela Prefeitura de Nova Odessa.

“Pedimos que cidadãos ou instituições que recebam mensagens suspeitas entrem em contato diretamente com a Vigilância antes de efetuar qualquer pagamento,” destacou a diretora da Vigilância em Saúde, Joseane Martins Gomes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3466-1905.