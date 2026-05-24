Ação da Prefeitura ocorre em quatro cruzamentos de grande movimento e servem como alerta visual contra a imprudência no trânsito

Para marcar o mês de conscientização sobre a segurança viária, o Maio Amarelo, a Prefeitura de Nova Odessa realizou na quinta-feira (21) uma ação educativa de forte apelo visual. Quatro cruzamentos de grande circulação na cidade recebem veículos que foram completamente destruídos em acidentes reais – todos fornecidos pelo Pátio Municipal, de concessão do DER, responsável pelo recolhimento de automóveis irrecuperáveis, já destinados a descarte ou leilão.

A intervenção é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública e aconteceu simultaneamente nos seguintes locais:

• Avenida Carlos Botelho com a Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em frente à UBS 1;

• Avenida Brasil com a avenida Ampélio Gazzetta, na entrada para o Jardim Marajoara;

• Na Avenida Ampélio Gazzetta com a Avenida Doutor Eddy de Freitas Criciúma;

• Na Rodovia Rodolfo Kivitz com a Avenida São Gonçalo, próximo ao Supermercado Crema.

Locais

Em cada um desses locais, os motoristas e pedestres se depararam com latarias retorcidas, vidros estilhaçados e estruturas amassadas – um retrato cru das consequências da imprudência ao volante. Acompanhando os veículos, a prefeitura disponibilizou uma faixa de conscientização que exibe a mensagem “Neste mês de maio, desacelere. Toda escolha ao volante tem um resultado. Priorize a vida em todos os momentos.”

De acordo com a organização, a ideia é provocar um choque de realidade nos condutores, especialmente durante o mês internacionalmente dedicado à redução de acidentes. “Não se trata de chocar por chocar, mas de fazer com que cada pessoa, ao passar por um desses cruzamentos, leve para casa a lembrança de que a direção segura começa com uma decisão individual”, explica o secretário adjunto de Segurança Pública de Nova Odessa, Sílvio Natal.