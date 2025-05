A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa veio a público nesta segunda-feira (19) fazer um alerta importante aos munícipes sobre uma possível quadrilha especializada que vem aplicando golpes contra usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) em cidades da região.

Segundo os relatos recebidos pela equipe gestora da pasta, os golpistas estariam entrando em contato via telefone, se passando por “funcionários” de hospitais municipais ou UBSs (Unidades Básicas de Saúde), e informando que seria necessário realizar um pagamento para a “liberação” de exames médicos.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa reforça: o SUS (Sistema Único de Saúde) é 100% gratuito. Nenhum exame, consulta ou procedimento realizado nas Redes Públicas Municipal, Estadual ou Federal de Saúde é cobrado – seja em dinheiro, transferência via pix ou qualquer outro meio. A população deve ficar em alerta, pois se trata de um crime.

Coordenadora do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa, a enfermeira Mônica Monteiro reforça o alerta aos munícipes: “É muito importante que as pessoas fiquem atentas. O SUS nunca cobra por exames ou consultas. Se alguém pedir pagamento ou dados pessoais em nome do Hospital Municipal ou da Prefeitura de Nova Odessa, desconfie e denuncie”, reforça.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que seus usuários nunca efetuem qualquer tipo de pagamento relacionado a serviços de Saúde do SUS Municipal, e jamais forneçam dados pessoais ou bancários por telefone.

“Em caso de tentativa de golpe, denuncie imediatamente para o órgão responsável, seja a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal ou a direção da UBS mais próxima”, orientou a pasta.

A Ouvidoria da Rede Municipal de Saúde pode ser acionada através do telefone (19) 3466-1495, ramal 205, ou e-mail [email protected]. A Prefeitura de Nova Odessa informa que está tomando todas as medidas cabíveis para detectar os golpistas e aplicar as punições cabíveis, nos termos da legislação vigente.