Evento ocorre dias 23, 24, 27 e 30 de outubro, no Paço Municipal, com mais de 150 vagas disponíveis

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social, realiza a segunda edição do Feirão de Emprego em parceria com o Supermercado Crema. O evento acontecerá nos dias 23, 24, 27 e 30 de outubro, das 9h às 13h, no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777 – Centro). O objetivo é preencher mais de 150 vagas remanescentes para a nova unidade da rede, que está sendo instalada na cidade.

A primeira edição do feirão, realizada na semana passada, contou com a participação de 103 candidatos, resultando na contratação de 33 pessoas. Com o sucesso da iniciativa e a alta demanda por mão de obra, a Prefeitura e o Supermercado Crema decidiram dar continuidade ao processo seletivo, oferecendo novas oportunidades para a comunidade.

Estão disponíveis vagas para diversos setores, incluindo Balconista de padaria, frios, rotisseria e hortifrúti; Açougueiro e atendente de açougue; Ajudante de cozinha e de confeiteira; Repositor, estoquista e conferente; Auxiliar de limpeza, expedição e embalador; Empilhadeirista; Encarregados e subencarregados de setores.

Entre os benefícios oferecidos estão prêmios de assiduidade, descontos em refeições e compras, convênios médico e odontológico e café da manhã.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais e currículo atualizado.

Sobre a nova unidade Crema

Com investimento total estimado em R$ 45 milhões, a quarta loja da rede Crema em Nova Odessa será inaugurada em novembro de 2025, no cruzamento das avenidas Rodolfo Kivitz e São Gonçalo. A unidade contará com 8,8 mil metros de área construída, 270 vagas de estacionamento, 29 caixas (sendo 4 automatizados) e 10 lojas de prestadores de serviço independentes, seguindo o conceito de “mini mall”. A previsão é de que sejam gerados mais de 300 empregos diretos e indiretos.