Durante os meses de maio e junho de 2025, mais 1.100 alunos da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Odessa foram avaliados pelo projeto de Antropometria mantido pelo Setor de Alimentação Escolar em parceria com o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana). As avaliações nutricionais e antropométricas seguem a Legislação 06 de 2020 do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

O objetivo do projeto é coletar as medidas e dados antropométricos dos estudantes, com o intuito de avaliar o crescimento e o estado nutricional de cada criança, identificando aqueles que se encontram fora dos percentis adequados para a idade, de acordo com os parâmetros de referência.

Nos últimos dois meses, passaram por avaliação os alunos de 6 meses a 10 anos de idade matriculados nas EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Grazioso Marchioro – Padre Renato, Professora Salime Abdo, Padre Victor Facchin, Dante Gazzetta, Professora Almerinda Delegá Delben e Mercedes Ladeira Brazilino.

“A ação teve como objetivo monitorar o crescimento e o estado nutricional infantil, contribuindo para a prevenção e o acompanhamento de possíveis distúrbios nutricionais”, explicou a nutricionista responsável pela Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa, Juliana Pissaia Savitsky.

A atividade contou com a participação dos estagiários Adriane Valadares, Mikaelly Piazentin, Valéria Moreno, Renata Moura, Vitor Camargo, Luiz Vinicius Soares Moreira e Nathalya Abrantes, sob orientação das nutricionistas Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico Oliveira e da professora supervisora de estágio da FAM, Joseane dos Santos Almeida.

Durante a avaliação, foram utilizados equipamentos como balança, fita métrica, adipômetro e estadiômetro infantil. Para crianças de 6 a 10 anos, as medidas coletadas incluíram peso, altura, circunferência da cintura, além das pregas cutâneas tricipital e subescapular — importantes para estimar a composição corporal e avaliar o percentual de gordura corporal nessa faixa etária. Já para crianças de 6 meses a 5 anos, foram avaliados apenas peso e estatura, conforme os protocolos recomendados.

A iniciativa visa gerar dados que auxiliem no planejamento de ações voltadas à promoção da saúde e à melhoria da alimentação das crianças atendidas pela Rede Municipal de Ensino. “A partir dos dados obtidos durante as avaliações, será possível identificar precocemente situações de risco nutricional, como déficit ou excesso de peso, além de alterações no crescimento e no desenvolvimento infantil”, acrescentou a nutricionista.

“Esses indicadores permitirão a formulação de intervenções nutricionais mais assertivas e personalizadas, fortalecendo o acompanhamento contínuo das crianças e contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e distúrbios alimentares desde a infância”, completou Juliana. O projeto retorna em agosto.

A merenda

A equipe do Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no Centro. O time atende diariamente a mais de 5.400 alunos da Rede Municipal. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade a “guardinha” da cidade).

Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral. Todos os alunos recebem diariamente todas as refeições previstas no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

