A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, apresenta nesta quinta-feira, dia 27, a partir das 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira (Rua Tamboril, nº 140, Jardim das Palmeiras), o Concerto Popular MPB, tendo como convidada especial a solista Juliana Alves. Como sempre nas apresentações da Banda de Nova Odessa, a entrada é gratuita e a classificação, livre.

Segundo o maestro Marco Almeira Jr, o repertório da noite será totalmente formado por música brasileira. “Esse é nosso primeiro concerto da temporada 2025 no Teatro. E com a tradição da Banda com a Música Popular, decidimos trazer ao público um repertório bem especial, como convidada a cantora Juliana Alves, e alguns solistas da Banda, que são Emerson Castro, Bruce Willian, Rogério Souza Lima, Willian Alves, Daniel Santos e Marco Filier”, explicou.

No repertório, música como “Keçono”, de Maestro Neves; “Tendão de Aquiles”, de Gilson Santos e com os solistas Emerson Castro, Rogério Souza Lima e Bruce Willian; “Minha Namorada”, com arranjo de Gilson Santos e o solista Marco Filier no saxofone; e um medley de peças de Jhony Alf com arranjos de Felipe Coelho e os solistas Emerson Castro, Bruce Willian, Daniel Santos e Willian Alves.

Terá também grandes canções de Edu Lobo; “Somos todos iguais essa noite”, de Ivan Lins; “Isso aqui é o que é”; “Todo Azul do Mar”; “O mundo é um moinho”; e “Brasil Pandeiro” –estas últimas com a voz inconfundível de Juliana Alves e arranjos de Gilson Alves.

“Estamos com uma grande expectativa de iniciar nossa temporada em nosso Teatro Municipal, onde preparamos esse show especial com canções, que estão na boca do povo. A Banda e solistas estão animados, pois é um repertório muito prazeroso de tocar. Estamos ansiosos em ver a casa cheia”, completou o maestro de Nova Odessa.