Encontro, aberto à população, vai discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual e as emendas apresentadas pelos vereadores

A Câmara Municipal de Nova Odessa realiza na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, às 18h, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 76/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026.

O debate será conduzido pela Comissão de Finanças e Orçamento da Casa e acontece no Plenário “Prefeito Simão Welsh”, localizado na Avenida João Pessoa, nº 1599, Bosque dos Cedros. Além da proposta enviada pelo Poder Executivo, também estarão em pauta as emendas apresentadas pelos vereadores ao texto original.

Aberta à participação popular, a audiência é uma oportunidade para que os moradores acompanhem e contribuam com o planejamento orçamentário do município para o próximo ano — etapa essencial de transparência e controle social dos recursos públicos.

Além de acompanhar presencialmente, a população pode assistir a transmissão ao vivo através das redes sociais da Câmara Municipal (Youtube e Facebook).