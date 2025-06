Nova Odessa sedia 6ª Etapa do Campeonato Paulista de Velocross

Acontece em Nova Odessa neste final de semana, dias 28 e 29 de junho, a 6ª Etapa do Campeonato Paulista de Velocross 2025, considerado o principal campeonato de motociclismo off-road do Estado de São Paulo. A competição acontecerá na área verde abaixo da Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa – onde a pista já está sendo demarcada pelos organizadores da competição.

A etapa tem entrada gratuita e festival gastronômico com diversas opções de pratos e lazer para toda a família. No total, são 218 pilotos confirmados para o evento, que representam mais de 60 cidades dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

A programação tem início no sábado a partir das 13h com treinos livres das motos importadas e nacionais. Às 14h entram na pista as categorias feminino, 65cc e 50cc para demonstrarem suas habilidades. Às 16h, acontecem as largadas não-válidas para o campeonato, sendo divididas em motos importadas e nacionais. Às 17h acontece a cerimônia de premiação dos destaques do dia.

No domingo, os treinos têm início às 9h com as motos importadas e nacionais, além das categorias Júnior, 65cc e 50cc. Às 10h45 acontece a cerimônia de abertura e início das largadas. Ao longo do dia serão 19 largadas com a participação dos principais pilotos do estado de São Paulo e Minas Gerais.

Circuito

Organizado pela Federação de Motociclismo do Estado de São Paulo e sob a direção de Cláudio Tamura, o Circuito Paulista de Velocross tem como objetivo atrair os melhores pilotos da modalidade, sendo considerado uma das mais importantes competições esportivas da região. É a segunda vez em que Nova Odessa recebe uma etapa do campeonato.

“O Velocross traz muita adrenalina, muita velocidade na terra. A edição de 2024 foi show e a deste ano será ainda melhor. Todos estão convidados para prestigiar o evento, que é gratuito e ainda poderão ver o show que os motociclistas fazem durante o evento. É muito gratificante para mim ver a participação de toda a família”, ressaltou Tamura.

“Nosso evento é esportivo, cultural e turístico. As equipes e pilotos irão invadir Nova Odessa com seu colorido extravagante. Aguardamos um grande público para a etapa”, completou o promotor. A etapa tem apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Leia + sobre esportes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP