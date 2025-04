A Secretaria Municipal de Segurança Pública, órgão da Prefeitura de Nova Odessa, promoveu no último dia 15, uma integração entre os integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) e os agentes municipais de Trânsito. O encontro aconteceu na sede da GCM, no Jardim Santa Rosa, e foi considerado “um momento histórico para a cidade” pela direção da pasta.

Durante o encontro, as duas equipes passaram por atualizações sobre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados e Sistemas Informatizados. Além disso, participaram pela primeira vez de uma capacitação sobre a utilização do novo sistema E-Dat (Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito Sem Vítima), que em breve estará acessível à população de Nova Odessa.

“Essas atualizações e o primeiro contato com o novo sistema permitem que os agentes de Trânsito e os guardas civis municipais aprimorem suas habilidades e qualifiquem-se ainda mais para servir melhor a comunidade, aumentando o nível de profissionalismo dos setores e oferecendo um serviço superior”, comentou o secretário de Segurança de Nova Odessa, o experiente coronal da PM Carlos Fanti.

“Com servidores capacitados, a maior beneficiada é a população de Nova Odessa, que contará com uma equipe cada dia mais bem preparada”, completou seu adjunto, Silvio “Cabo” Natal.

Investimentos

A área de Segurança Pública, especialmente a GCM, vem recebendo um volume inédito de investimentos da Prefeitura nos últimos anos. Desde 2021, foram adquiridos para a corporação 44 novas pistolas calibre 9mm, dois fuzis carabina calibre .40 e uma espingarda tática “pump” calibre 12.

A corporação municipal ganhou cinco novas viaturas – incluindo duas picapes para as novas “Patrulha Rural” e “Patrulha Maria da Penha” –, 47 coletes balísticos com nível de proteção III-A, 175 peças de uniformes no padrão da Força Nacional de Segurança, duas armas menos letais de choque (ou “sparks”), 2 escudos balísticos, 100 espargidores de gás pimenta, 13 rádios digitais e 4 tablets.

A Prefeitura ainda realizou a contratação de 10 novos GCMs, que iniciaram no segundo semestre de 2023 – um aumento de 23% no efetivo, o maior da história.