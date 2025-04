Dando continuidade às ações de Educação Continuada da equipe, nessa quinta e sexta-feira, dias 03 e 04 de abril de 2025, cerca de 100 profissionais da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa participaram de uma capacitação sobre os procedimentos em casos de paradas cardiorrespiratórias. As palestras aconteceram no Teatro Municipal Divair Moreira e foram realizadas pela enfermeira Bruna Busnardo, representante do Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo).

O encontro foi destinado aos profissionais do SAPH (Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar) 192 e Setor de Transporte Hospitalar de Nova Odessa – mais conhecida como a “Central de Ambulâncias” da Rede Municipal –, do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia) e do PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada, além de ser estendido para outros profissionais da Saúde.

Além da palestra teórica, a capacitação também incluiu aulas práticas com a utilização de bonecos simuladores de primeiros socorros, auxiliando na preparação e atualização constante das equipes presentes.

A iniciativa do encontro partiu da enfermeira Raquel Santos, coordenadora e responsável técnica do PAM Alvorada. Segundo ela, a ação “representa um marco na valorização dos profissionais da Saúde Pública Municipal”. “É essencial mantermos nossos profissionais sempre atualizados. A proposta é que essas capacitações aconteçam periodicamente, a cada 90 dias”, declarou a experiente profissional.

A proposta foi alinhada com o secretário municipal de Saúde, o médico Lucas Bento, que apoiou a realização das formações como parte de valorização e qualificação das equipes da pasta.

“Como médico atuante em emergência, acho de extrema importância a atualização e conhecimentos periódicos da equipe. Trabalharei para que a Educação Continuada da nossa Rede Municipal de Saúde seja obrigatória para todos os nossos profissionais”, afirmou Dr Lucas.

Para Katia Calderaro, que participou das palestras, o evento foi de grande valia e valorização profissional. “Me sinto muito feliz, honrada e valorizada em estar participando destes treinamentos, que fornecem tanto a parte teórica quanto a prática para os servidores da saúde”, destacou a servidora da Saúde Municipal de Nova Odessa.