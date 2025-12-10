Classificação em categoria é a melhor de sua história no ranking ambiental paulista, garantindo prioridade no repasse de recursos estaduais para 2026

Nova Odessa atingiu a melhor colocação de sua história no Programa Município Verde Azul (PMVA), iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que mede a eficiência da gestão ambiental das prefeituras paulistas. Na categoria de municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, Nova Odessa alcançou o 8º lugar, com 80,5 pontos, recebendo a certificação que garante prioridade no repasse de recursos ambientais estaduais em 2026. O resultado foi anunciado na terça-feira (9), durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A conquista é especialmente importante porque, desde 2020, Nova Odessa não atingia a pontuação necessária para a certificação. Desta vez, graças ao trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de toda a administração, a cidade não apenas recuperou posições, como registrou sua melhor performance desde a criação do programa, em 2007.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, comemorou o resultado e destacou o empenho técnico e administrativo que levou Nova Odessa ao topo ambiental. “Estou muito feliz pela certificação que recebemos do Governo do Estado. Voltamos a ter um reconhecimento que não tínhamos desde 2020. Mais do que conquistar um selo, a cidade passa a ter prioridade do Estado no repasse de recursos à área ambiental. É um ganho real para a população e para o futuro de Nova Odessa”, afirmou o prefeito.

O Programa Município Verde Azul considera uma série de diretivas, como governança ambiental, educação ambiental, uso do solo, gestão das águas, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, qualidade do ar, arborização urbana, biodiversidade e avanços em sustentabilidade.

Parâmetros

Nesta edição, o Estado também incluiu parâmetros específicos relacionados às mudanças climáticas, ao zoneamento ecológico-econômico, à inclusão de aspectos sociais e ao desconto de passivos ambientais históricos — ponto que impactou diretamente a nota final de Nova Odessa.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, celebrou a conquista reforçando o peso técnico do trabalho realizado. “Nova Odessa alcançou sua melhor marca. Isso mostra que estamos implementando ações responsáveis, com planejamento, transparência e compromisso ambiental. É uma certificação que valida nossas políticas públicas e abre portas para novos investimentos”.

A diretora de Meio Ambiente de Nova Odessa, Daniela Fávaro, também ressaltou o avanço no ranking do programa e lembrou que Nova Odessa ainda enfrenta reflexos de problemas herdados de gestões anteriores. “Essa foi a melhor certificação que Nova Odessa já teve em todo o tempo do Município Verde Azul. Nós herdamos muitos passivos ambientais do passado que retiram pontos na avaliação. Se não tivéssemos essa carga histórica, poderíamos ter conquistado uma nota ainda maior. Mesmo assim, foi um resultado extraordinário e representa um avanço enorme para a cidade”, disse ela.

A cerimônia de entrega do selo Município Verde Azul ocorreu com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, do coordenador do programa, Ricardo Marchiori, além de autoridades dos municípios participantes. Dos 347 municípios que aderiram ao programa, cinco foram premiados com o Troféu Governador Franco Montoro, 98 conquistaram a certificação e outros 91 alcançaram o selo de qualificação. No grupo de municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, 43 foram certificados, incluindo Nova Odessa.