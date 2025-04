Nova Odessa cidade mais conectada da região, diz índice da Anatel

Nova Odessa tem o maior percentual da população atendida pela Telefonia Móvel, aponta o IBC (Índice Brasileiro de Conectividade) da Anatel (Agência Brasileira de Telecomunicações). Atualmente, 21,1% da população novaodessense é atendida pela tecnologia. É o maior índice dentre os cinco municípios da região do Polo Têxtil, formanda também por Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia.

O “Paraíso do Verde” tem também o melhor IBC da microrregião, de 81,88, aparecendo na 48ª colocação nacional no ranking de 2024 dentre mais de 5,5 mil municípios brasileiros. Apenas 91 cidades têm índice acima dos 80,00. A cidade subiu 133 posições com relação ao levantamento anterior. Xangri-lá/RS é munícipio brasileiro com o maior IBC, de 94,5.

O Estado de São Paulo como um todo tem IBC 75,23. O índice varia de 0 a 100.

“Estamos fazendo um trabalho de aproximação com as empresas de Tecnologia da cidade, buscando parcerias para ampliar as opções de conectividade e telecomunicação da nossa comunidade, para fazermos de Nova Odessa a cidade mais conectada da nossa região”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Antonio Teixeira.

IBC Ranking Brasil Nova Odessa 81,88 48 Americana 78,68 130 Santa Bárbara 75,97 251 Sumaré 74,31 341

“Esse índice vem de encontro às nossas ações buscando ‘digitalizar’ cada vez mais o governo municipal, disponibilizando novos serviços públicos aos cidadãos em plataformas digitais, como nosso novo site, lançado no final de 2023, e novos pontos de conexão gratuita à internet, para que nossa população tenha acesso garantir ao universo digital”, completou o gestor de Tecnologia da Prefeitura, Leandro Souza.

O IBC e Nova Odessa

Estruturado e calculado pela Anatel, o IBC apresenta um ranking dos municípios e dos estados brasileiros comparando seus respectivos estágios de conectividade, com base em dados do setor de telecomunicações do país.

A metodologia de cálculo de índice foi atualizada para refletir com mais precisão a conectividade dos municípios brasileiros e acompanhar a constante evolução tecnológica do setor de telecomunicações.

O Índice Brasileiro de Conectividade mede a densidade de acessos de telefonia móvel 4G e 5G dividida pela população; densidade de acessos de banda larga fixa; o número de acessos de banda larga fixa do tipo internet de velocidade superior a 100 Mbps dividido pela população; o percentual da população coberta pelo sinal de telefonia móvel 4G ou superior; e o adensamento de estações radiobase por 10.000 habitantes.

Avalia ainda a existência de backhaul de fibra ótica nos municípios; o grau de competitividade de banda larga fixa, medido pelo inverso do HHI (Índice de Herfindahl–Hirschman); o grau de competitividade de telefonia móvel, medido pelo inverso do HHI; e o percentual de cobertura móvel em áreas passíveis de uso agrícola.

