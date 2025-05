Exames laboratoriais realizados pelo Instituto Adolfo Lutz confirmaram no final da última semana dois óbitos causados por dengue em moradores de Nova Odessa. São as primeiras vítimas da doença na cidade em 2025. No total, segundo a imprensa regional, a dengue já fez 59 vítimas fatais neste ano nas cinco cidades que compõem a região.

Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal, as duas mortes em Nova Odessa aconteceram em abril. As vítimas foram dois homens – sendo um de 40 anos e outro de 87 anos, moradores do Jardim das Palmeiras e do Parque Klavin, respectivamente. Um deles faleceu em hospital de convênio, e o outro faleceu no Hospital Municipal de Nova Odessa. As famílias foram informadas dos resultados dos exames pela equipe da Vigilância Epidemiológica em primeira mão.

Até a última semana, Nova Odessa registrava 623 casos positivos (ou “confirmados”) de dengue em 2025, com estas duas mortes pela doença, cujo vírus é transmitido de um ser humano contaminado para outro exclusivamente pela picada da fêmea adulta do mosquito Aedes aegypti. No mesmo período de 2024 (de janeiro a maio), eram 3.402 casos positivos. Os 4 óbitos de 2024 aconteceram entre abril e maio.

Por isso, as equipes do Setor de Zoonoses da Prefeitura mantêm a “guerra” diária contra os criadouros do mosquito da dengue – principalmente vistoriando o interior dos quintais e imóveis particulares, onde são encontrados de 80% a 90% do lixo, recipientes e superfícies com água parada, que servem de criadouro para as larvas do Aedes.

O balanço de maio ainda não está fechado, mas nos quatro primeiros meses de 2025 (de janeiro a abril), a equipe do Setor de Zoonoses da Prefeitura realizou 13.590 ações contra o mosquito. O trabalho é realizado de segunda-feira a sábado e inclui diversos tipos de medidas, além de palestras de orientação em escolas, igrejas, entidades e empresas.

Foram 6.295 ações classificadas como “diversas”, 5.239 visitas casa a casa de rotina (e também como parte do “trabalho intensificado”, direcionado a pontos específicos), 109 reclamações e denúncias de moradores e 1.947 visitas domiciliares como parte dos “arrastões” de reforço aos sábados (também direcionados a locais sob maior risco da presença do mosquito).

Também foi realizada uma ADL (Avaliação de Densidade Larvária) periódica, que é estudo de campo que “conta” os criadouros encontrados e aponta as regiões da cidade com maior risco para a presença do inseto, orientando e direcionando os esforços para os próximos meses.

As equipes do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa continuam atuando diariamente contra o Aedes, mas é necessário a adesão da população, pois os criadouros são encontrados majoritariamente no interior dos imóveis residenciais e comerciais – onde estão de 80% a 90% das larvas.

Nova Odessa segue vacinando

A Secretaria de Saúde também segue vacinando os adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue diariamente. A vacina está disponível nas 7 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Nova Odessa e protege para a vida toda.

