Investimento foi anunciado pelo prefeito em evento com o governador e vai estabilizar margens do córrego, prevenindo erosão e protegendo moradias e vias públicas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta quinta-feira (9), durante a abertura oficial da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, realizada no Prédio do Relógio em Campinas, um pacote de R$ 1,4 bilhão para a região administrativa de Campinas. As ações contemplam áreas estratégicas como saúde, educação, habitação, infraestrutura urbana, rodovias, segurança pública, desenvolvimento social, turismo e agricultura.

Dentro desse montante, o governo estadual destinou R$ 2,8 milhões ao município de Nova Odessa, especificamente para a recomposição de taludes do Córrego Picone, ação classificada no portfólio de infraestrutura urbana. O recurso visa corrigir processos erosivos, estabilizar as margens do córrego e prevenir deslizamentos, beneficiando diretamente vias e moradias no entorno.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, compareceu ao evento e acompanhou o anúncio ao lado de demais lideranças regionais. “Agradeço ao governador Tarcísio por olhar com atenção para Nova Odessa. Esse recurso é essencial para resolver um problema histórico de erosão no Córrego Picone, garantindo mais segurança para nossas famílias. Estamos alinhados com o governo estadual para levar desenvolvimento e dignidade à nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A Caravana 3D tem percorrido o estado com o objetivo de ouvir as demandas locais e anunciar investimentos de forma descentralizada. Com o aporte, a administração municipal reforça seu compromisso com a manutenção da drenagem urbana e a proteção das áreas sujeitas a erosão, atendendo a uma antiga reivindicação da população do entorno do Córrego Picone