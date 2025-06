Durante os meses de abril e maio de 2025, em parceria com o Setor de Alimentação Escolas da Prefeitura de Nova Odessa, estagiários do curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana) realizaram uma nova “rodada” de avaliação antropométrica de aproximadamente 320 alunos das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Professora Apparecida Rodrigues Prata (que tem turmas de creche e pré-escola) e Professora Augustina Adamson Paiva (Fundamental 1), ambas do Jardim São Franscisco.

O objetivo do projeto é coletar as medidas e dados antropométricos dos estudantes, com o intuito de avaliar o crescimento e o estado nutricional de cada criança, identificando aqueles que se encontram fora dos percentis adequados para a idade, de acordo com os parâmetros de referência.

Sob supervisão das nutricionistas da Prefeitura, os estagiários realizam aferição de peso, altura e circunferência da cintura, que serve como um importante marcador de gordura abdominal (visceral) e complementa a análise do IMC (Índice de Massa Corporal).

Também são avaliadas as dobras cutâneas bicipital e tricipital, com o objetivo de estimar a composição corporal dos alunos, identificando possíveis excessos de gordura ou sinais de desnutrição, além de permitir o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de forma mais precisa.

Sobrepeso

O cuidado não fica restrito às visitas às escolas. Os pais dos alunos identificados fora do desvio padrão (ou seja, com baixo peso, sobrepeso ou obesidade) recebem um encaminhamento para agendamento de novas avaliações nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município.

A supervisão do projeto é das nutricionistas da “Merenda Escolar” de Nova Odessa, Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico Oliveira. O projeto é desenvolvido pelos estagiários Beatriz Fontana do Vale, Felipe Fierz Mota e Silvia Gomes Almeida Moreira, do curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana).

“A iniciativa tem o objetivo, além de promover o monitoramento e análise dos dados antropométricos, conscientizar pais e responsáveis sobre a importância de um acompanhamento nutricional individualizado nos casos em que foram identificadas alterações. A proposta visa incentivar hábitos saudáveis, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde das crianças avaliadas”, completou Juliana.

A merenda

A equipe do Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no Centro. O time atende diariamente a mais de 5.400 alunos da Rede Municipal. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade a “guardinha” da cidade).

Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral. Todos os alunos recebem diariamente todas as refeições previstas no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).