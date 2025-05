As empresas, comércios, prestadores de serviço e agronegócios de Nova Odessa contrataram 1.521 trabalhadores com carteira assinada em março de 2025, exatos 126 a mais do que as 1.395 demissões no mesmo mês. Foi o terceiro mês seguido em que a Economia da cidade criou vagas formais de emprego. Assim, o saldo anual parcial chegou a 907 contratações a mais (foram 5.047 admissões e 4.140 demissões no primeiro trimestre).

Os dados oficiais são divulgamos mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da plataforma Novo Caged. O total de trabalhadores empregados com carteira assinada em empresas de Nova Odessa atualmente é de 24.816 pessoas – número que não leva em conta os moradores da cidade que trabalham em outros municípios.

Em todo o ano passado, o setor produtivo novaodessense registrou criação de postos de trabalho, com um saldo positivo de 644 novos empregos (foram 17.220 contratações em 12 meses, perante 16.576 demissões em 2024).

Desde 2021, quando entrou em vigência a atual política de desenvolvimento econômico e atração de empresas para a cidade implantada pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), já são 4.164 empregos adicionais criados (levando em conta sempre o resultado das admissões menos as demissões).

Foram 1.605 novas vagas de 2021, mais 690 em 2022, 318 novos postos de trabalho gerados em 2023 e 644 em todo o ano passado – ou seja, a Economia de Nova Odessa criou novos empregos todos os anos ao longo dos últimos 4 anos, comprova o Novo Caged.

Ações

Para alcançar estes resultados positivos na geração de empregos e renda para as famílias dos trabalhadores de Nova Odessa, a Prefeitura adota desde 2021 uma nova e agressiva política de Desenvolvimento Econômico e atração de novas empresas e comércios para a cidade. As ações começaram ainda na pandemia, com a modernização da “Lei Municipal de Incentivo” (o ProdeNO).

Desde então, a Prefeitura criou iniciativas de fomento à Economia, como a viabilização do Poupatempo Paulista, a criação do CRET (Centro de Referência do Empreendedor e do Trabalhador), a realização de quatro Feirões do Emprego e a criação de duas novas Feiras Noturnas (Jardim Santa Rita e Jardim Santa Luiza/Parque Triunfo).

Também trouxe os cursos gratuitos do Projeto Cozinhalimento e do “Alimente-se Bem” do SESI-SP, criou o Novatec (Programa de Orientação Profissional para formandos do Ensino Médio da Rede Pública), as Feiras do Carro Usado e o “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal”.

Fez em 2023 o tão sonhado convênio com Estado para instalação do Corpo de Bombeiros da PM (garantindo menores valores de seguro empresarial) e passou a incluir os feirantes, empreendedores e artesãos nas festas da cidade. E o Município inaugurou em 2024 o Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional e Oficina de Costura e Fraldas).

Por tudo isso, já são ao menos 30 grandes empresas atraídas para a cidade desde 2021, incluindo nomes de peso como o enorme Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/PanPharma, a Transportadora RodoBox Logística, a unidade da Localiza Veículos, a Bekaert Deslee, o Shopping ZED Boulevard e o Centro de Operação DeskTop da Avenida Ampelio Gazzetta, entre outras.