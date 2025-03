Prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) convocou por decreto nesta semana a Conferência Municipal da Cidade de 2025, que servirá como etapa preparatória local para a 6ª Conferência Nacional das Cidades e a 7ª Conferência Estadual das Cidades Paulistas. Ao mesmo tempo, a Prefeitura está convidando os diversos setores da sociedade civil para integrarem a Comissão Organizadora da Conferência (veja abaixo).

Com o tema “Construindo a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a Conferência da Cidade vai acontecer em data a ser definida e divulgada pela Comissão, mas dentro do período de 27 de março a 30 de abril de 2025. A organização do encontro está sob a coordenação da Diretoria Municipal de Habitação. O debate acontece, em média, a cada 10 anos.

Os objetivos da Conferência Municipal incluem debater com a comunidade assuntos e propostas relacionadas à polícia de desenvolvimento sustentável de Nova Odessa, definir metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes, garantir a participação popular na formulação de proposições e na avaliação de políticas públicas em áreas estratégicas e “estimular a organização da Conferência da Cidade como instrumento para a garantia da gestão democrática das políticas de desenvolvimento no Município”.

“A Conferência Municipal das Cidades tem como objetivo promover a participação social e o debate democrático sobre as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, buscando soluções e diretrizes para a melhoria da qualidade de vida da população”, apontou o diretor de Habitação do Município, o engenheiro Diego Feitoza.

Por isso, o evento será amplamente divulgado por meio dos canais oficiais da Prefeitura, redes sociais, meios de Comunicação locais e regionais e demais formas de publicidade.

Segundo Feitoza, a Conferência Municipal “é de suma importância para Nova Odessa propor diretrizes para a formulação de políticas públicas, se tornar uma cidade mais inclusiva e sustentável”. “É o momento da participação popular, pois a Conferência é um espaço democrático onde todos os munícipes interessados podem ajudar a construir uma Nova Odessa ainda melhor e a participação de diversos seguimentos da sociedade é o caminho para construirmos juntos”, completou.

Regras da Comissão em Nova Odessa

Conforme as regras do Ministério das Cidades quanto à composição da Comissão Organizadora, podem participar gestores, administradores públicos e legislativos, movimentos populares, entidades sindicais, empresários da área de desenvolvimento urbano, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais e organizações não governamentais com atuação na área do desenvolvimento urbano.

Os Interessados em compor a Comissão Organizadora devem entrar em contato até a próxima sexta-feira (04/04) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 99754 3540. “A participação de todos os segmentos é essencial para garantir um processo democrático e representativo. Contamos com a colaboração da sociedade para construir, juntos, uma cidade mais justa, sustentável e inclusiva”, completou Feitoza.

