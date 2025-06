Nova Odessa forma turma de ‘Corte e Costura’ no novo CTVP

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) participaram na última quinta-feira (26) da aula de encerramento do primeiro curso profissionalizante gratuito oferecido pela Prefeitura de Nova Odessa no Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), construído pela atual gestão municipal e inaugurado ano passado no Jardim Capuava.

Trata-se de uma parceria com o SENAI Americana, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Foram formadas 16 mulheres no curso de “Costura de Máquina Reta e Overloque”, com carga horária de 160 horas e aulas práticas e teóricas – uma profissão que tem demanda permanente por novos profissionais na região, conhecida como Polo Têxtil Paulista.

A maioria 16 beneficiadas pelo curso deste “Corte e Costura” são de famílias atendidas pelo CRAS (Centro Municipal de Referência de Assistência Social). O objetivo da parceria é exatamente ampliar as oportunidades de geração de renda para as famílias mais vulneráveis da cidade.

“Essas 16 alunas agora estão capacitadas para transformar tecidos em oportunidades de geração de emprego e renda para suas famílias. Este é só o começo de uma nova fase de valorização profissional em nossa cidade, aqui no Novo CTVP. Parabéns a todas as formandas”, afirmou o prefeito Leitinho.

“É uma política nossa desde o início da gestão, ainda no auge da pandemia, atrair empresas e gerar empregos para nossa população. Já são mais de 4.000 empregos criados desde então. Mas para aproveitar essas vagas, precisamos capacitar cada vez mais nossa mão de obra, nossos trabalhadores. Por isso recriamos o CTVP, um serviço que tinha sido abandonado e desativado pela gestão anterior, e firmamos novas parcerias, como esta com o SENAI”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

“Estamos muito contentes, conseguimos completar hoje o primeiro curso no Novo CTVP. É a atual gestão municipal trazendo empregos e qualificando nossa população para esses empregos”, completou o secretário municipal de Desenvolvimento, Antônio Teixeira.

“Foi maravilhoso. Eu tinha vontade (de fazer o curso de ‘Corte e Costura’), mas não tinha coragem. Era um sonho, na minha família não tinha ninguém da nova geração. Eu tenho uma tia que é costureira há muitos anos, eu sempre ajudava, e tinha vontade de aprender. Quando falaram no CRAS da parceria com o SENAI, topei na hora. Foi uma oportunidade maravilhosa”, afirmou a aluna Adriana.

Cursos

E o secretário de Desenvolvimento já anunciou a abertura de pré-inscrições de interessados em quatro novas turmas de cursos profissionalizantes gratuitos que vão ser oferecidas no Novo CTVP. Os interessados devem procurar o CRAS (Centro Municipal de Referência de Assistência Social), que fica na Rua das Perobas, nº 114, no Jardim das Palmeiras.

A pré-inscrição vai poder ser feita durante todo o próximo mês. “Este mês de julho vai ser de novas inscrições no CRAS, e em agosto começaremos a segunda turma de ‘Corte e Costura’ e as primeiras turmas de ‘Modelagem’, de ‘Jardinagem’ e ‘Manicure'”, completou Professor Antonio.

