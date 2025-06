Tem início na terça-feira (25) o curso de Aperfeiçoamento Profissional de Microsoft Office Specialist Associate promovido por meio de uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, com o Senai de Americana. Ao todo, 64 alunos da Rede Estadual de Ensino e professores interessados na capacitação foram contemplados com as vagas.

Os alunos foram divididos em duas turmas – sendo 32 alunos com aulas no período da manhã (das 8h às 11h) e 32 à tarde (das 13h30 às 16h30). As aulas do curso gratuito vão acontecer na unidade de Americana, sempre às quartas e sextas-feiras, com duração de quatro meses.

O público-alvo do programa são alunos a partir de 14 anos das Escolas Estaduais Geraldo de Oliveira, Dr Joaquim Rodrigues Azenha, Alexandre Bassora e Dr João Thienne, além de professores da Rede Estadual que desejam aprimorar seus conhecimentos na área de TI (Tecnologia da Informação).

Senai

As aulas acontecem na unidade do Senai de Americana, que fica localizada na Avenida Brasil. A Prefeitura de Nova Odessa viabilizou um ônibus gratuito para realizar o transporte dos alunos até o local.

No curso, os participantes aprenderão a utilizar de forma profissional os recursos do Microsoft Office, como Word, Excel e PowerPoint, com foco em competências práticas e preparação para as certificações MO-100, MO-200 e MO-300.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento, Antônio Teixeira, “a formação profissional é um dos caminhos mais eficazes para garantir o primeiro emprego e ampliar as oportunidades dos nossos jovens”. “Com esse curso, os estudantes vão sair do Ensino Médio também com uma certificação reconhecida para o mercado de trabalho, que amplia suas chances de conseguir uma inserção profissional”, afirmou o professor.

A programação inclui conteúdos como: gerenciamento de documentos e planilhas, inserção e formatação de textos e elementos gráficos, elaboração de tabelas, fórmulas, gráficos, apresentações, uso de recursos como SmartArt, modelos 3D e mais.

Novo CTVP

Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Nova Odessa oferece também cursos nas áreas de Corte e Costura e Artesanato no Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), viabilizado e construído pela atual Gestão Municipal no Jardim Capuava.

O primeiro curso oferecido no local é o de “Costura de Máquina Reta e Overloque”, também em parceria com a equipe técnica do SENAI de Americana e com carga horária de 160 horas e aulas práticas e teóricas.

A turma inicial conta com 16 beneficiadas, a maioria usuários dos serviços do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras. O objetivo é exatamente ampliar as oportunidades de geração de renda para as famílias mais vulneráveis da cidade.

