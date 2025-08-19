Durante a sessão desta segunda-feira (18), a Câmara Municipal de Nova Odessa rejeitou o requerimento que convocaria dois secretários do governo do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) para dar explicações sobre a denúncia de possível Caixa 2 na campanha à reeleição. Por cinco votos a quatro, foi derrubado o requerimento do vereador André Faganello (Podemos) que pretendia convocar José Jorge Teixeira e Hamilton Lorençatto.

Na semana passada, a Câmara recebeu documentos referentes a uma denúncia de suposta prática eleitoral irregular através do aluguel de um imóvel na Rua João Adamson, na Vila Azenha, onde foram realizadas reuniões com candidatos a vereador e a prefeito/vice, sem que os valores constassem na prestação oficial de contas. O auditor Marcos César Seignemartin protocolou a denúncia no Poder Legislativo e pede providências.

“O crime eleitoral, se ocorreu, é de competência da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral”, explica Faganello. Segundo o vereador, por possível infringência ao artigo 350do Código Eleitoral. “Mas esta Câmara tem competência, sim, para apurar se houve ou não o crime. Conforme o artigo 31 da Constituição Federal”, esclarece. De acordo com ele, é necessário o Legislativo averiguar os impactos políticos e administrativos desse caso.

Esclarecer

Faganello fez o requerimento para saber se teve agente público envolvido no suposto caso de Caixa 2 da campanha à reeleição de Leitinho, ou mesmo fornecedores da Prefeitura. “Por isso que gostaria da convocação desses dois secretários, o José Jorge Teixeira e o Hamilton Lorençato. Sem culpar ninguém por antecedência”, frisou. O vereador cita que o objetivo é juntar documentos e encaminhar aos órgãos competentes.

O vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) concorda: “A gente tem algumas dúvidas e os dois poderiam esclarecer. Pra entendermos como ocorreu. Ficou claro que o imóvel foi utilizado para fins eleitorais”. Segundo Pelé, é necessário ter mais elementos para compreender, com o princípio do contraditório. “Senão fica ruim até pro prefeito Leitinho e o vice Mineirinho. O pessoal fala de Caixa 2. Talvez não tenha sido isso que ocorreu e é importante apurar. Pra arquivar ou encaminhar. Só não dá pra gente fingir que não viu isso”~, conclui.

Mais

Nesta segunda-feira (18), a Câmara Municipal recebeu outra documentação com nova denúncia de suposta prática de Caixa 2, desta vez apontando que não houve o informe oficial de pagamento a várias pessoas que trabalharam na campanha à reeleição de Leitinho/Mineirinho. O mesmo denunciante traz um cálculo estimativo do pagamento pessoal de campanha, entre cinco coordenadores e 64 pessoas equipe de rua, no valor total de R$ 152,7 mil.

Marcos César ainda cita que o cálculo foi feito com 64 pessoas nas ruas porque este é o número de aventais de tecido confeccionados com a identificação. O denunciante ainda anexou comprovante de pagamento de aventais (R$ 768,00) e de vans (R$ 20 mil por diárias entre 24 de agosto e 5 de outubro de 2024) para a campanha. O Novo Momento concede o espaço caso os citados nas denúncias queiram se manifestar – já houve contatos para isso, inclusive.