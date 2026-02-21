Município conquistou primeiras posições no ranking de empregos do Estado de SP e figura entre os melhores do Brasil em diversos setores, aponta Caged

Com uma economia diversificada, o município de Nova Odessa consolidou-se em 2025 como um dos polos mais dinâmicos na geração de emprego formal no Estado de São Paulo e no Brasil. Segundo dados consolidados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), analisados pelo Observatório Econômico da Prefeitura, a cidade alcançou posições de liderança em rankings estaduais e nacionais, abrangendo desde a indústria têxtil e metalmecânica até serviços especializados e comércio.

Cenário estadual

No âmbito paulista, Nova Odessa conquistou a primeira colocação nas atividades de Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas (com saldo positivo de 56 vagas) e Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil (saldo de 45 vagas). A cidade também garantiu posições de destaque no Top 5 estadual em setores como Serviços de Corte e Dobra de Metais (2º lugar), Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (3º lugar) e Obras de Fundações (3º lugar).

A lista de atividades com alto desempenho inclui ainda Manutenção de Válvulas Industriais (3º lugar), Comércio Atacadista de Fios e Fibras Têxteis Beneficiados (4º lugar) e Fabricação de Especiarias e Temperos (8º lugar), demonstrando a força do parque industrial e de serviços do município.

Reconhecimento nacional

O desempenho de Nova Odessa também repercutiu fortemente no ranking brasileiro. A cidade alcançou a segunda posição nacional em Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas e em Impermeabilização de Obras de Engenharia Civil. No setor de Serviços de Corte e Dobra de Metais, a cidade ficou em quarto lugar no país.

Outros resultados expressivos incluem a sexta posição em Manutenção de Válvulas Industriais e a sétima posição em Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, atividade em que o município registrou um saldo de 110 vagas. Nova Odessa também figurou entre os 15 melhores do Brasil em segmentos como Comércio Varejista de Produtos para Animais de Estimação e Comércio Atacadista de Fios Têxteis (décimo quinto lugar).

Números

“Esses números refletem o acerto das políticas de incentivo ao empreendedorismo e à atração de investimentos adotadas em nossa gestão. Ver Nova Odessa liderando rankings tão competitivos ao lado de grandes polos econômicos é a prova de que estamos no caminho certo, gerando emprego e renda para a nossa população”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Teixeira, os dados do Caged mostram a força produtiva do município. “Não se trata apenas de números, mas de famílias que encontram oportunidades aqui. Vamos continuar trabalhando para fortalecer ainda mais esse ecossistema”, disse ele.