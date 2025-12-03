Mobilização integra a campanha “Fique Sabendo”, do Governo do Estado, e reforça a importância da prevenção, testagem e orientação sobre HIV/AIDS, Sífilis e outras ISTs

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica, promove no mês de dezembro uma ação de distribuição de autotestes de HIV em estabelecimentos comerciais da cidade. A iniciativa integra o Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização, prevenção e combate ao HIV/AIDS, Sífilis e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), seguindo as orientações da campanha “Fique Sabendo” que é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo há de 18 anos.

A ação tem como objetivo incentivar pessoas sexualmente ativas a realizarem a testagem rápida ampliando o acesso ao diagnóstico precoce. Os autotestes oferecem praticidade, sigilo e autonomia, permitindo que o paciente realize o exame de forma rápida e segura.

O Centro de Referência em Infectologia (CRI) de Nova Odessa, reforça que em caso de resultado positivo, o paciente deve procurar imediatamente o serviço, onde terá acesso gratuito a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), tratamento medicamentoso de emergência que reduz o risco de infecção por HIV, hepatites virais, sífilis e outras ISTs.

“A PEP é uma medida eficaz e disponível gratuitamente pela rede pública. Quanto mais rápido a pessoa procurar atendimento, maiores são as chances de prevenção. Deve ser procurada o mais rápido possível, de preferência dentro das primeiras 2 horas e no máximo até 72 horas, em situações como: violência sexual, relação sexual desprotegida ou com rompimento de camisinha, acidente ocupacional com material biológico“, destacou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

Formas de contágio

Sexo vaginal, anal ou oral sem camisinha;

Compartilhamento de seringas;

Transfusão de sangue contaminado;

Transmissão da mãe para o bebê durante gravidez, parto ou amamentação;

Uso de instrumentos cortantes não esterilizados.